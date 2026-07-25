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Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen osudila je najnovije ruske napade na Kijevsku oblast i Slavjansk, uveravajući da će Evropa nastaviti da pruža podršku Ukrajini.

Kako prenosi Ukrinform, ona je o tome pisala na društvenoj mreži X.

"Želim da izrazim saučešće porodicama i najbližima žrtava najnovijih ruskih napada u Kijevskoj oblasti i Slavjansku", rekla je predsednica Evropske komisije.

Ona je naglasila da uništenje Počasnog konzulata Letonije u Slavjansku tokom jednog od napada "još jednom dokazuje da Rusija potpuno zanemaruje diplomatiju".

Ruski dnevni napad na Kijevsku oblast 24. 7. 2026. Foto: Handout / AFP / Profimedia

"Evropa se nalazi u punoj solidarnosti sa Letonijom i Ukrajinom. Rusija gubi rat koji je započela i sve više cilja civile u očajničkom pokušaju da slomi duh Ukrajine. Ali duh Ukrajine je nesalomiv. A takva je i rešenost Evrope da podrži odbranu Ukrajine", istakla je fon der Lajen.

Kako je objavljeno, u ruskom raketnom napadu na Kijevsku oblast 24. jula prema preliminarnim podacima poginulo je 10 ljudi, dok je oko 100 povređeno.

Rusija je napala Slavjansk vođenim avio-bombama, pri čemu je poginulo pet osoba, a devet je povređeno. Napad je, između ostalih objekata, oštetio i prostorije Počasnog konzulata Republike Letonije u tom gradu.

(Kurir.rs/Ukrinform)

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