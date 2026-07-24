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U ruskim napadima oštećen je Počasni konzulat Letonije u istočnoj Ukrajini, pri čemu je poginulo šest civila, a na desetine je ranjeno. Lideri Evropske unije i baltičkih zemalja osudili su napad kao namerni udar na civile i diplomatsku infrastrukturu.

Ministarka spoljnih poslova Letonije Baiba Braže potvrdila je u petak "sa ogorčenjem" da je u ruskom napadu oštećen počasni konzulat ove baltičke nacije u ukrajinskom gradu Slavjansku, usmrtivši najmanje šest ukrajinskih civila i povredivši još na desetine njih.

"Obavestila sam ministre EU i NATO-a, kao i međunarodne organizacije", navela je Braže u saopštenju objavljenom na mreži. "Rusija može da uništi zgrade, ali ne i volju Ukrajine i podršku Letonije".

Letonski javni servis LTV Ziņu dienests izvestio je da počasni konzul Letonije, Oleksandr Pavenko, nije povređen u napadu koji se dogodio u regionu Donbasa.

Predsednik Letonije Edgars Rinkevičs opisao je napad na konzulat kao"„ratni zločin". "Letonija stoji uz Ukrajinu. Nastavićemo da podržavamo rad našeg počasnog konzula Oleksandra Pavenka i svih onih koji ostaju na prvim linijama pomažući svom narodu", rekao je on.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski potvrdio je da su vođene avio-bombe u petak usmrtile šestoro civila, dok je više njih povređeno. U saopštenju objavljenom na mreži, on je naveo da su u napadu oštećene „obične kuće, zgrada konzulata i vozila“.

"Važno je da naši partneri u potpunosti razumeju da zaštita života zavisi i od njih. Presretači za sisteme Patriot su prioritet broj jedan", rekao je Zelenski.

Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha izjavio je da je ovo još jedan primer ruskog "drskog kršenja međunarodnog prava" i zanemarivanja zaštite civilnih i konzularnih prostorija.

On je pozvao na "snažan međunarodni odgovor" na ovaj incident.

Ogorčenje u EU i baltičkim zemljama

Visoki zvaničnici EU takođe su pružili podršku Ukrajini i Letoniji.

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen predvodi osude, izražavajući saučešće porodicama pogođenim ovim smrtonosnim napadom, ističući da udar na letonsko diplomatsko predstavništvo pokazuje i rusko „potpuno zanemarivanje diplomatije“.

"Rusija gubi rat koji je započela i sve više cilja civile u očajničkom pokušaju da slomi duh Ukrajine. Ali duh Ukrajine je nesalomiv. A takva je i rešenost Evrope da podrži odbranu Ukrajine", rekla je ona.

1/23 Vidi galeriju Ursula fon der Lajen Foto: OLIVIER HOSLET/EPA

Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta ponovio je ove reči, dodajući da je ruski napad na konzulat i grad Slavjansk „ozbiljan i neprihvatljiv čin“.

"Oštro osuđujem ovaj udar koji je odneo živote i ostavio mnoge povređene", rekao je on.

Ministar spoljnih poslova Litvanije Kestutis Budris osudio je akcije Rusije usmerene protiv ukrajinskih civila i političke infrastrukture Letonije, insistirajući da one neće „slomiti hrabrost, otpornost i odlučnost ukrajinskog naroda, niti rešenost onih koji stoje uz Ukrajinu“.

Ministar spoljnih poslova Estonije Margus Cahkna nazvao je incident "namernim napadom" na Ukrajince i evropska diplomatska predstavništva.

"Ovi napadi neće ostati bez odgovora. Pritisak će se pojačati, a podrška Ukrajini neće pokolebati", dodao je on.