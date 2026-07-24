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Bombaš samoubica, uz podršku naoružanih militanata, napao je tokom noći bezbednosni kontrolni punkt na severozapadu Pakistana, usmrtivši 15 pripadnika bezbednosnog osoblja, saopštila je vojska u petak.

U saopštenju se navodi da su trupe odbile napad u okrugu Tank, u provinciji Hiber-Pahtunva.

Napadači su pokušali da upadnu na kontrolni punkt pre nego što su vozilom napunjenim eksplozivom udarili u njegov obodni zid, izazvavši snažnu eksploziju koja je teško oštetila objekat.

"Petnaest hrabrih sinova ove zemlje, uključujući dvanaest vojnika, dva policajca i jednog državnog službenika iz bivšeg odeljenja za šumarstvo, podnelo je vrhunsku žrtvu i doživelo šahadat (mučeništvo)", navodi se u saopštenju vojne službe za odnose sa javnošću.

Vojska je za napad okrivila pakistanske talibane, poznate i kao Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), iako ta grupa nije odmah preuzela odgovornost.

TTP je zasebna grupa, ali je u savezu sa talibanskim vladarima u Avganistanu. Pakistan već dugo optužuje talibansku vladu u Avganistanu da pruža utočište militantima TTP-a, što je optužba koju Kabul poriče.

Ovaj spor je raspirio tenzije između suseda, pri čemu Pakistan izvodi vazdušne napade za koje tvrdi da su usmereni na militante na avganistanskom tlu.

Avganistanske vlasti i Ujedinjene nacije saopštile su da su desetine civila ubijene u poslednjim pakistanskim napadima na istoku Avganistana u junu.