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Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da je spreman da potpiše mirovni sporazum sa Rusijom u Sjedinjenim Državama, bilo u Ovalnom kabinetu ili na imanju Mar-a-Lago, rezidenciji američkog predsednika Donalda Trampa.

Izjavu je dao u intervjuu sa Lorom Lumer, američkom desničarskom blogerkom i bliskom Trampovom saradnicom, piše Ukrajinska pravda.

Ponuda američkom predsedniku

Kada ga je Lora Lumer direktno pitala da li je spreman da potpiše mirovni sporazum u Ovalnom kabinetu, Zelenski je potvrdno odgovorio.

"Da, spreman sam. Oduvek sam govorio predsedniku Trampu da sam spreman da dođem u Sjedinjene Države, u Ovalni kabinet ili u Mar-a-Lago. Zavisi od predsednika Trampa", rekao je.

"Nije pitanje gde, već kada"

Predsednik je potom dodao da ključ mirovnog sporazuma nije lokacija potpisivanja, već trenutak kada će se to dogoditi.

Prekretnica u Vatikanu

Tokom razgovora, Zelenski je takođe rekao da Tramp razume da Rusija nije zainteresovana za okončanje rata. On je napomenuo da je prekretnica u njegovom odnosu sa Trampom bio kratak lični susret u Vatikanu. Taj susret se održao u bazilici Svetog Petra u Rimu u aprilu 2025. godine.

(Kurir.rs/Ukrajinska pravda/Indeks)

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