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Venecuela saopštava da je formalno obavestila generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša o svojoj odluci da započne "trajno povlačenje" iz Međunarodnog krivičnog suda (MKS).

Ova odluka predstavlja formalno sprovođenje mere koju je odobrila Narodna skupština Venecuele, a kojom se povlači ratifikacija Rimskog statuta, osnivačkog ugovora suda sa sedištem u Hagu.

"Venecuela smatra da postupci Suda odražavaju dokazanu geografsku pristrasnost, što njegov rad čini nesrazmerno usmerenim na afričke i latinoameričke zemlje, na štetu globalnog Juga", rekao je ministar spoljnih poslova Feliks Plasensija.

"Pravosudni sistem se koristi za produbljivanje nejednakosti"

"Ovaj obrazac otkriva međunarodni pravosudni sistem koji se, umesto da se primenjuje jednako, koristi za produbljivanje nejednakosti među narodima i zanemarivanje njihovog prava na samoopredeljenje i suverenitet", dodao je.

Plasensija je optužio Sud da vodi "pravni rat" usmeren protiv venecuelanskog naroda i da služi političkim interesima koji su, kako je rekao, strani međunarodnom pravu.

"Potvrđujemo našu posvećenost istinski pravednom pravosudnom sistemu koji poštuje suverenitet i samoopredeljenje naroda", rekao je Plasensija.

Plasensija je preuzeo dužnost šefa novostvorenog Ministarstva spoljnih poslova i međunarodne trgovine nakon rekonstrukcije kabineta koju je izvršila vršilac dužnosti predsednice Delsi Rodrigez. Bivši ministar spoljnih poslova Ivan Gil je premešten na čelo Ministarstva nauke i tehnologije.