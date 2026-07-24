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Glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda, Karim Kan, smenjen je sa funkcije nakon što je nadzorno telo suda utvrdilo da je počinio ozbiljan prekršaj u vezi sa optužbama za seksualno zlostavljanje.

Države članice MKS-a glasale su u petak za smenu britanskog tužioca u neviđenom potezu kojim se završava štetna epizoda za sud dve godine nakon što su optužbe prvi put iznete.

Prema izvorima upoznatim sa rezultatom, 82 od 125 zemalja članica suda glasale su za smenu Kana na posebnom sastanku u sedištu UN u Njujorku.

Glasanje sledi nakon dugotrajnog disciplinskog postupka u kojem su ispitane optužbe za zlostavljanje, koje je iznela žena koja je radila za Kana u MKS-u.

Kan je više puta negirao optužbe, koje uključuju tvrdnje da se tokom dužeg perioda bavio prisilnim i nekonsenzualnim seksualnim ponašanjem. Njegovi advokati su kritikovali disciplinski postupak kao proceduralno nepravedan.

Istaknuti britanski advokat izabran je 2021. godine na devetogodišnji mandat rukovodeći tužilačkim odeljenjem suda, koje je zaduženo za istragu i izvođenje pred sud pojedinaca optuženih za zločine.

Tokom njegovog mandata, Kanove odluke da dobije naloge za hapšenje ruskog predsednika Vladimira Putina i izraelskog premijera Bendžamina Netanjahua podigle su profil MKS-a i gurnule ga u centar pažnje velikih sila.

1/6 Vidi galeriju Karim Kan, glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda (MKS) Foto: Peter Dejong/AP POOL, Peter Dejong/AP, Marwan Ali/AP

Naloge, koje su izdale sudije, ne pogađa njegovo smenjivanje. Međutim, tužilačko odeljenje suda, koje ima oko 400 zaposlenih, pogođeno je dugotrajnim skandalom i zamršenim procesom rešavanja ovog pitanja.

Prošlog meseca, izvršni komitet upravnog tela MKS-a suspendovao je Kana nakon što je zaključio da je počinio ozbiljno kršenje zakona u vezi sa optužbama za seksualno zlostavljanje, upućujući ishod državama članicama na odluku o tome da li će ga trajno ukloniti.

Na zatvorenoj sednici u petak, diplomate su glasale nakon što su pregledale nalaze izvršnog odbora, zajedno sa izveštajem o činjenicama koje je sproveo nadzorni organ UN i pravnom analizom istrage koju je sproveo panel sudija.

Trinaest zemalja članica glasalo je protiv smenjivanja Kana na tajnom glasanju, dok je 11 zemalja bilo uzdržano.

Nakon što su se optužbe prvi put pojavile 2024. godine, Kanovi predstavnici su pokušali da sugerišu da bi tvrdnje mogle biti deo zavere da ga diskredituju kao odgovor na njegovu odluku iz 2024. godine da traži naloge za hapšenje Netanjahua i njegovog tadašnjeg ministra odbrane.

U izveštaju koji detaljno opisuje ishod disciplinskog postupka protiv Kana, upravno telo MKS-a utvrdilo je da nema dokaza koji bi potkrepili tvrdnje da je žena "korišćena od strane trećih lica, uključujući obaveštajne agencije".

Prošle nedelje, službenica se izjasnila protiv tvrdnji da je bila neka vrsta „državnog agenta“ u intervjuu sa Kristijanom Amanpur iz CNN-a. Rekla je: "Moja žalba je bila zbog onoga što mi se dogodilo, a ne iz bilo kog drugog razloga".

Kana se takođe suočila sa optužbama za seksualno nedolično ponašanje od strane druge žene. Prošle godine je istupila u razgovor za Gardijan i optužila Kana da ju je zlostavljao dok je radila za njega kao pripravnica ranije u njegovoj karijeri.

Kanovi advokati su ranije rekli da on kategorično poriče da je "uznemiravao ili zlostavljao bilo koju osobu".

U saopštenju, njegov advokat Tajab Ali je rekao: "Kanovo smenjivanje je određeno procesom u kojem mu nikada nije data fer prilika da bude saslušan". Rekao je da odluka "nije potkrepljena nikakvim zakonitim ili pravilno obrazloženim nalazom".

Kanovo smenjivanje dolazi u trenutku kada se sud suočava sa nizom pritisaka, uključujući obnovljene pretnje iz SAD. Trampova administracija je uvela sankcije nekoliko sudija i tužilaca MKS-a i prošle nedelje se zaklela da će "sistematski onemogućiti MKS da funkcioniše".

Visoki zvaničnici u sedištu suda u Hagu ne očekuju da će se neprijateljstvo američke vlade prema sudu smanjiti sa promenom tužioca.

U tom kontekstu, sud sada mora da imenuje novog tužioca. Nakon što se Kan prošle godine povukao u očekivanju ishoda disciplinskog postupka, njegova dva zamenika preuzela su vođenje tužilaštva suda.