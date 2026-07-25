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Tokom noći 25. jula izbio je požar na ruskom vojnom aerodromu Engels-2 u Saratovskoj oblasti, pokazuju fotografije i snimci koje su na društvenim mrežama podelili lokalni stanovnici.

Očevici su prijavili veliki požar u vazduhoplovnoj bazi i objavili snimke dima i plamena na lokaciji na kojoj su stacionirani ruski strateški avioni, uključujući bombardere dugog dometa Tu-95.

1/8 Vidi galeriju Požar u ruskoj vazduhoplovnoj vojnoj bazi Engels-2 Foto: screenshot X

Analiza dostupnih javnih izvora, koju je sproveo nezavisni ruski informativni kanal Astra, pokazala je da se požar dogodio u blizini vazduhoplovne baze Engels-2. Veruje se da gori zgrada u kojoj je smeštena jedna ruska vojna jedinica.

Uzrok požara za sada nije poznat. Rusko Ministarstvo za vanredne situacije objavilo je da je tokom noći postojala pretnja od napada dronovima iznad Saratovske oblasti, ali su meštani rekli da nisu čuli nikakve zvuke koji bi ukazivali na napad.

Iako je ova vazduhoplovna baza i ranije često bila meta ukrajinskih napada bespilotnim letelicama, prema navodima kanala koji prate situaciju, trenutni požar možda nije povezan sa napadom dronovima velikog dometa.

"Kijev independent" nije mogao da potvrdi ove navode u trenutku objavljivanja vesti, a ni ruski ni ukrajinski zvaničnici nisu komentarisali požar na aerodromu.

Vazduhoplovna baza Engels, poznata i kao Engels-2, nalazi se u Saratovskoj oblasti, gotovo 600 kilometara od linije fronta u Ukrajini. U njoj su smešteni 184. puk teških bombardera i 121. gardijski puk teških bombardera.

Rusijau ovoj bazi drži flotu strateških vojnih aviona, uključujući bombardere Tu-95, Tu-22 i Tu-160. Ovi avioni se redovno koriste za lansiranje raketa na ukrajinske gradove.

Najnoviji prijavljeni požar dogodio se nešto više od nedelju dana nakon što je ukrajinska vojska 17. jula saopštila da je u napadu dronovima na aerodrom Engels uništila ruski strateški bombarder Tu-95.

Ukrajinska Služba bezbednosti (SBU)saopštila je da je avion pretrpeo "kritična oštećenja", pri čemu je u napadu potpuno otkinut njegov repni deo. Ovo saopštenje usledilo je nakon što su ruski kanali koji prate situaciju izvestili o napadu na bazu 16. jula.

Baza Engels više puta je bila meta ukrajinskih napada dronovima od početka ruske invazije punog obima na Ukrajinu 2022. godine.