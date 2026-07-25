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Rusijaplanira da u narednih 48 sati izvede masovni raketni napad na Ukrajinu, a istovremeno se priprema za "značajan" novi talas mobilizacije na jesen, izjavio je 24. jula ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

- Na osnovu informacija naših obaveštajnih službi i partnera znamo da su Rusi pripremili rakete za novi masovni napad na Ukrajinu. Napad bi mogao da se dogodi već danas - prema preliminarnim informacijama, mogao bi da usledi u narednih 48 sati - rekao je Zelenski u svom večernjem obraćanju.

Rusija redovno izvodi smrtonosne napade na ukrajinske gradove, gađajući civilnu infrastrukturu, uključujući stambene zgrade, piše "Kijev independent".

1/11 Vidi galeriju Ruska vojska Foto: EPA/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS, AP/Russian Defense Ministry Press Service

Juče je najmanje deset osoba poginulo, a više od 100 ih je povređeno kada je ruska balistička raketa pogodila izložbu naoružanja koja se održavala u Kijevu, saopštio je ukrajinski glavni tužilac Ruslan Kravčenko.

Pre toga, 19. jula, u ruskom raketnom napadu pogođen je civilni teretni brod koji je prevozio žito u Crnom moru, pri čemu je poginulo deset ljudi, prema podacima Uprave morskih luka Ukrajine (USPA).

1/3 Vidi galeriju Ruski dnevni napad na Kijevsku oblast 24. 7. 2026. Foto: Handout / AFP / Profimedia

Zelenski je takođe upozorio da Moskva planira narednih meseci da regrutuje veći broj vojnika.

- Imamo pouzdane obaveštajne podatke da Rusija priprema novi i prilično značajan talas mobilizacije za jesen. Trenutno Rusi na frontu gube više vojnika nego što uspevaju da regrutuju - rekao je Zelenski.

1/9 Vidi galeriju Ruski raketni napad na Kijev - 19.07.2026. godine Foto: screenshot X