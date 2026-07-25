ZELENSKI UPOZORAVA NA VELIKU OPASNOST U NAREDNIH 48 SATI: Sprema se NOVI masovni ruski raketni napad, ali to nije sve, obaveštajci su OTKRILI još nešto! (VIDEO)
Rusijaplanira da u narednih 48 sati izvede masovni raketni napad na Ukrajinu, a istovremeno se priprema za "značajan" novi talas mobilizacije na jesen, izjavio je 24. jula ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.
- Na osnovu informacija naših obaveštajnih službi i partnera znamo da su Rusi pripremili rakete za novi masovni napad na Ukrajinu. Napad bi mogao da se dogodi već danas - prema preliminarnim informacijama, mogao bi da usledi u narednih 48 sati - rekao je Zelenski u svom večernjem obraćanju.
Rusija redovno izvodi smrtonosne napade na ukrajinske gradove, gađajući civilnu infrastrukturu, uključujući stambene zgrade, piše "Kijev independent".
Juče je najmanje deset osoba poginulo, a više od 100 ih je povređeno kada je ruska balistička raketa pogodila izložbu naoružanja koja se održavala u Kijevu, saopštio je ukrajinski glavni tužilac Ruslan Kravčenko.
Pre toga, 19. jula, u ruskom raketnom napadu pogođen je civilni teretni brod koji je prevozio žito u Crnom moru, pri čemu je poginulo deset ljudi, prema podacima Uprave morskih luka Ukrajine (USPA).
Zelenski je takođe upozorio da Moskva planira narednih meseci da regrutuje veći broj vojnika.
- Imamo pouzdane obaveštajne podatke da Rusija priprema novi i prilično značajan talas mobilizacije za jesen. Trenutno Rusi na frontu gube više vojnika nego što uspevaju da regrutuju - rekao je Zelenski.
Generalštab Oružanih snaga Ukrajine saopštio je 24. jula da je Rusija od početka rata, 24. februara 2022. godine, izgubila oko 1.436.100 vojnika u ratu u Ukrajini.
(Kurir.rs/Kyiv Independent/Preneo: V.M.)