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Najmanje četvoro Palestinaca i dvojica Izraelaca poginuli su u pucnjavi na okupiranoj Zapadnoj obali, u najsmrtonosnijem pojedinačnom incidentu na toj teritoriji u poslednjih nekoliko meseci.

Postoje oprečne verzije događaja o tome šta se dešavalo u selu Tal na severu ove teritorije. Palestinci tvrde da su meštani pokušali da se suprotstave jevrejskim doseljenicima koji su ih napali, dok jedan očevidac navodi da su potom stigli izraelski vojnici i otvorili vatru.

Izraelska vojska saopštila je da je reagovala nakon prijava da su planinari napadnuti. Prema njenim navodima, "teroristi su oteli oružje" jednom pripadniku obezbeđenja i ubili ga, nakon čega su ih usmrtili izraelski vojnici. Ostala trojica poginulih bili su članovi iste palestinske porodice. U incidentu je poginuo i još jedan Izraelac, pripadnik izraelske vojske.

Izraelske odbrambene snage (IDF) kasnije su saopštile da se pripremaju za "opsežnu protivterorističku operaciju" u tom području.

Od početka rata u Pojasu Gaze, koji je izbio nakon napada Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. godine, zabeležen je nagli porast napada izraelskih doseljenika na Palestince i njihovu imovinu na Zapadnoj obali.

Očevidac Ahmed Zejdan rekao je za BBC da je najnoviji incident počeo rano ujutru, kada su meštani sela Tal požurili da se suprotstave grupi od oko 30 doseljenika koji su napadali palestinske kuće. On tvrdi da je došlo do fizičkih sukoba u prisustvu izraelskih vojnika.

Lokalni funkcioner palestinskog pokreta Fatah, Esam Saifi izjavio je za agenciju Rojters da su doseljenici prvi otvorili vatru, a da su potom stigle izraelske snage koje su takođe počele da pucaju. Palestinski zvaničnici naveli su da je ranjeno još nekoliko Palestinaca.

Sa druge strane, IDF tvrdi da su napad započeli Palestinci. Vojska je saopštila da su vojnici poslati u Tal nakon prijave da je napadnuta grupa izraelskih civila koji su planinarili u tom području, čiji se jedan deo nalazi pod punom kontrolom Palestinske uprave, dok je drugi pod njenom civilnom upravom, ali uz izraelsku bezbednosnu kontrolu.

Prema navodima vojske, planinarenje nije bilo unapred koordinisano sa bezbednosnim snagama. Obezbeđenje iz obližnje doseljeničke ispostave došlo je na mesto događaja, ali je jedan Palestinac oteo oružje i njime ubio pripadnika obezbeđenja, tvrdi IDF.

Vojnici su potom "eliminisali teroristu koji je izvršio napad", dodaje se u saopštenju. Komandant Centralne komande izraelske vojske, general-major Avi Blut, rekao je da je napadač bio jedan od četvorice članova iste porodice koji su poginuli "u razmeni vatre".

Palestinski zvaničnici ponovo su saopštili da je više Palestinaca ranjeno. Na društvenim mrežama pojavila su se dva video-snimka koja su preneli lokalni mediji, ali njihovu autentičnost BBC nije mogao nezavisno da potvrdi.

Na jednom snimku vidi se sukob Palestinaca sa izraelskim vojnicima i naoružanim Izraelcima u civilnoj odeći, dok se čuju pucnji, a grupa izraelskih civila, među kojima ima i dece, posmatra događaj i dobacuje učesnicima. Na kraju snimka naoružani Izraelci u civilu guraju i šutiraju dvojicu Palestinaca.

Na drugom snimku, iz drugog ugla, vidi se kako dvojica Palestinaca pokušavaju da otmu oružje, pri čemu jedan od njih uspeva. Nastaje haotična scena, čuje se više hitaca, a izgleda da on puca iz otetog oružja dok izraelski vojnici uzvraćaju vatru.

IDF je saopštio da je 27-godišnji izraelski vojnik "poginuo tokom operativnih aktivnosti u području sela", ali okolnosti njegove smrti još nisu razjašnjene. Izraelska služba hitne pomoći saopštila je da su ranjena još dvojica Izraelaca.

Palestinsko Ministarstvo spoljnih poslova osudilo je događaj u Talu, nazvavši ga "masakrom".

U saopštenju se navodi da je "eskalacija terorizma doseljenika direktna posledica zaštite, političke podrške i potpune nekažnjivosti koju im pružaju izraelska vlada i okupacione snage".

- Zvanično izraelsko podsticanje nasilja nastavlja da ohrabruje ove zločine i stvara okruženje u kojem nasilje doseljenika cveta bez ikakve odgovornosti - dodaje se.

Novinar agencije AFP, koji se nalazio na mestu događaja jugozapadno od Nablusa, javio je da su postavljeni kontrolni punktovi i da vojska traga za dodatnim osumnjičenima.

IDF je kasnije saopštio da je izvršio raciju u bolnici u Nablusu i uhapsio "dvojicu terorista koji su učestvovali u napadu", a koji su u bolnicu došli radi lečenja.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahuobećao je da će delovati "punom snagom protiv terorista i onih koji ih organizuju i podržavaju".

On je sazvao hitan sastanak sa bezbednosnim zvaničnicima, a u područje u blizini naselja Havat Gilad upućena su dodatna pojačanja.

Netanjahuov kabinet objavio je zajedničko saopštenje sa ministrom odbrane Izraelom Kacom u kojem se navodi da će kuća palestinskog napadača iz Tala biti srušena, kao i da će biti ubrzan proces legalizacije neodobrenih doseljeničkih ispostava i izgradnje novih.

Takve ispostave predstavljaju neformalna naselja, često sastavljena od nekoliko kamp-prikolica postavljenih na vrhovima brda. One su nezakonite prema međunarodnom pravu, ali i prema izraelskom zakonu ukoliko su izgrađene bez zvaničnog odobrenja.

Lider izraelske "Demokratske partije" Jair Golan, rezervni general-major IDF-a, ocenio je na mreži "Iks" da zajedničko saopštenje Netanjahua i Kaca predstavlja "jasnu nameru da se čitavo područje zapali".

Nakon napada u Talu prijavljeni su novi nasilni sukobi između desetina naoružanih doseljenika i Palestinaca u okolnim selima na severu Zapadne obale. Lokalni medicinari navode da je više Palestinaca povređeno, a da je jedna osoba pogođena metkom u glavu u selu Farata.

Izraelski krajnje desničarski ministar nacionalne bezbednosti Itamar Ben-Gvir izjavio je da "sela ubica treba tretirati na isti način kao Pojas Gaze."

- Za svakog ubijenog Jevrejina neprijatelj mora da plati gubitkom zemlje i domova - rekao je Ben-Gvir.

Iako Palestinci često stradaju ili bivaju ranjavani u sukobima sa izraelskim doseljenicima, ubistvo izraelskih državljana od strane Palestinaca dodatno je pogoršalo bezbednosnu situaciju na Zapadnoj obali.

Prema podacima Ujedinjenih nacija, od oktobra 2023. godine na Zapadnoj obali poginulo je 1.114 Palestinaca, od kojih je velika većina stradala u akcijama IDF-a. Najmanje 35 smrtnih slučajeva povezano je sa napadima doseljenika.

UN takođe navodi da je od početka rata u Gazi na Zapadnoj obali u palestinskim napadima ili tokom izraelskih vojnih operacija poginuo 41 Izraelac, uključujući civile i pripadnike bezbednosnih snaga.

Izrael je od Šestodnevnog rata 1967. godine izgradio stotine naselja na okupiranoj Zapadnoj obali i u Istočnom Jerusalimu, u kojima danas živi oko 700.000 Jevreja.