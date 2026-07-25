Slušaj vest

Francuske vlasti naredile su evakuaciju gotovo 60.000 ljudi u okolini Bordoa, čime je ukupan broj stanovnika koji su morali da napuste svoje domove zbog šumskih požara u Francuskoj i Španiji premašio 220.000.

Oko 200.000 ljudi evakuisano je na jugozapadu Francuske, u regionima Žirond i Land. Francuski predsednikEmanuel Makron angažovao je vojsku kako bi pomogla u borbi protiv požara.

U međuvremenu, španski zvaničnici upozorili su da je požar u blizini Madrida "izvan mogućnosti vatrogasaca da ga stave pod kontrolu", nakon što su se tri velika požara zapadno od prestonice spojila u jedan ogroman požar.

Španska vlada proglasila je vanredno stanje na nacionalnom nivou. Oko 25.000 ljudi dobilo je naređenje za evakuaciju, dok je gotovo 40.000 stanovnika upozoreno da ostanu u svojim domovima.

1/16 Vidi galeriju Požari u Francuskoj - 25. jul. 2026. godine Foto: LOIC MARTIN / HANDOUT/LANDES PREFECTURE, DAMIEN REMBERT / HANDOUT/SDIS33

Predsednica regiona Madrid, Izabel Dijaz Ajuso opisala je požar kao "najgori u istoriji regiona", navodeći da se područje suočava sa "savršenom olujom" koju čine ekstremno visoke temperature, snažan vetar i spajanje više požarnih frontova.

Lokalne službe za vanredne situacije saopštile su da se požari približavaju opštinama Robledo de Čavela i Fresnediljas de la Oliva, udaljenim oko 50 kilometara od Madrida.

- Požar je dostigao vrhunac i trenutno prevazilazi kapacitete vatrogasaca da ga obuzdaju - rekao je novinarima Karlos Noviljo, šef službe za upravljanje vanrednim situacijama u regionu Madrid.

- Na tom području nije moguće direktno gasiti vatru, zbog čega se primenjuju odbrambene mere - dodao je.

Španska Vojna jedinica za vanredne situacije (UME) raspoređena je kako bi pokušala da zaustavi širenje požara, a glavni cilj je zaštita područja oko grada El Eskorijal.

Vlasti istovremeno prate i drugi veliki požar u susednoj provinciji Avila, gde strahuju da bi se požar kod Burgohonda mogao spojiti sa požarom kod Madrida.

Španski ministar unutrašnjih poslova Fernando Grande-Marlaska izjavio je da vlasti čine "sve što mogu" kako bi sprečile spajanje dva požara.

1/4 Vidi galeriju Požar u Španiji - 25. jul 2026. godine Foto: Manu Fernandez/AP, Daniel Gonzalez/EFE

Vladin predstavnik u Madridu Fransisko Martin upozorio je da bi broj ugroženih mogao dodatno da raste jer "žar leti kilometrima, a požar preskače velike udaljenosti".

Gradonačelnik El Tjembla, jednog od pogođenih mesta u provinciji Avila, rekao je da se vatra proširila od Navaluenge do doline Iruelas, udaljene oko 20 kilometara, za manje od pola sata.

- Bilo je jezivo - rekao je Arturo Varas Gonzales za televiziju "laSexta".

Prema podacima vlasti, u regionu Madrida izgorelo je najmanje 6.000 hektara, dok je požar u provinciji Avila zahvatio gotovo 9.000 hektara.

Evakuisano je osam opština, među kojima su Čapinerija, Navas del Rej, Kolmenar del Arojo, Fresnediljas de la Oliva, Robledo de Čavela, Aldea del Fresno, Navalagamela i Sarsaleho.

Nekoliko drugih gradova, uključujući San Martin de Valdeiglesijas, Pelajos de la Presa i Vilja del Prado, i dalje je pod merama zabrane kretanja.

Požar u Francuskoj Foto: DAMIEN REMBERT / HANDOUT/SDIS33

"Ako mu se suprotstaviš, progutaće te"

Ekologio Kabrera (86) bio je primoran da pobegne iz svog sela zapadno od Madrida.

- Ako ne pobegneš i pokušaš da mu se suprotstaviš, progutaće te - rekao je za AFP iz sportske hale u selu Vilamanta, gde je utočište pronašlo na stotine evakuisanih.

Njegova porodica pokušala je da spase kuću zalivajući je baštenskim crevima dok nisu stigli vatrogasci.

- Došli su i rekli svima da odmah napuste područje. Nikada u životu nisam doživeo nešto slično.

Predsednica regiona Madrid rekla je da je situacija "potpuno neuobičajena i katastrofalna", naglasivši da je prioritet spasavanje ljudskih života. Španski premijer, Pedro Sančez trebalo bi da poseti centar za koordinaciju vanrednih situacija.

U petak je izjavio da građani "prolaze kroz dramatičnu situaciju" i pozvao ih na maksimalan oprez.

Civilna garda uhapsila je jednu osobu, dok se druga nalazi pod istragom zbog požara kod Burgohonda, za koji vlasti sumnjaju da je izazvan nepažnjom prilikom rada teške mehanizacije tokom perioda kada su važile zabrane.

Požar u Španiji Foto: Daniel Gonzalez/EFE

"XXL požar" u Francuskoj primorao oko 200.000 ljudi na evakuaciju

Na jugozapadu Francuske oko 200.000 ljudi evakuisano je nakon što su veliki šumski požari zahvatili regione Žirond i Land. U ranim jutarnjim satima u subotu iz predostrožnosti su evakuisana četiri grada u okolini Bordoa.

Reč je o Sen Medar an Žalu, Sen Žan d'Ilaku, Martinja sir Žalu i Sen Oben de Medoku, koji zajedno imaju oko 58.400 stanovnika. Požar u Žirondu, koji je lokalna prefektkinja Sofi Broka opisala kao "XXL požar", zahvatio je više od 19.000 hektara šume i uništio oko 80 kuća.

Vlasti su evakuisale celo poluostrvo Kap Fere na jugozapadnoj obali Francuske, dok su stotine ljudi pobegle čamcima pošto je vatra zahvatila popularno turističko odredište.

Na tom području tokom cele godine živi nešto manje od 8.000 stanovnika, ali se tokom letnje sezone broj ljudi povećava i do deset puta.

Komandant vatrogasno-spasilačkih jedinica Mark Vermulen rekao je da su uslovi znatno teži nego tokom razornih požara iz 2022. godine, jer suša omogućava da se vatra širi i tokom noći.

- Nikada nismo videli konvektivni požar ovakvih razmera - rekao je francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez za televiziju TF1, dodajući da je povređeno oko 50 vatrogasaca.

Požar u Francuskoj Foto: DAMIEN REMBERT / HANDOUT/SDIS33

On je naveo da se požar "samoodržava" i stalno menja pravac, pri čemu se u petak uveče kretao ka Bordou.

- Reorganizovaćemo naše snage kako bismo se borili sa zemlje i sprečili njegovo napredovanje prema Bordou - rekao je.

Južnije, još jedan veliki požar kod Biskarosa u regionu Land primorao je više od 23.000 ljudi da napuste kuće, kampove, dom za stare i letnji kamp.

Prefekt regiona Land, Žil Klavrel rekao je da požar neće biti ugašen do kraja petka, dok vetar duva brzinom od 50 kilometara na sat, a temperature dostižu između 36 i 37 stepeni Celzijusa.

Gradonačelnik jednog od najteže pogođenih područja, Lež-Kap Ferea, Filip de Gonvil, rekao je da region već mesec i po dana trpi ekstremne vremenske uslove bez kiše i sa temperaturama iznad proseka.

- Ovo je nezapamćeno. Ni mi ni vatrogasci nikada nismo videli nešto slično - rekao je.

Predsednik Emanuel Makron ocenio je da je situacija sa požarima u Francuskoj "veoma napeta", posebno u regionu Žirond.

Vlada će u subotu održati hitnu sednicu, a Makron je saopštio da je Francuska aktivirala Mehanizam civilne zaštite Evropske unije i da će dobiti međunarodnu pomoć, uključujući dva helikoptera "Blek hok" iz Češke i Slovačke.

Požar u Francuskoj Foto: DAMIEN REMBERT / HANDOUT/SDIS33

Ekstremni uslovi širom južne Evrope

Evropska unija rasporedila je avione i helikoptere kako bi pomogla u gašenju požara u Španiji i Francuskoj, dok se veliki deo južne Evrope suočava sa ponovljenim toplotnim talasima i dugotrajnom sušom.

Italijaje ove sedmice takođe prijavila više požara, a Sicilijaje među najteže pogođenim područjima, gde je jedan vatrogasac izgubio život gaseći vatru.

Prema podacima evropske službe Kopernikus za klimatske promene, Evropa je kontinent koji se najbrže zagreva i od osamdesetih godina prošlog veka temperatura raste više nego dvostruko brže od svetskog proseka.

Više temperature i dugotrajna suša isušuju vegetaciju, pretvarajući je u lako zapaljivo gorivo koje omogućava da se požari brže šire.

Požar u Španiji Foto: Daniel Gonzalez/EFE

Za izbijanje požara i dalje je potrebna varnica, koja najčešće potiče od ljudske aktivnosti - bilo slučajne ili namerne - ili od udara groma. Međutim, ekstremna vrućina, suva vegetacija i jak vetar čine da požari gore mnogo intenzivnije i postaju znatno teži za gašenje.

Prema podacima Evropskog informacionog sistema za šumske požare, ove godine je u Evropi već izgorelo više zemljišta nego što iznosi godišnji prosek u poslednje dve decenije.