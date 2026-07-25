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SpaceX-ova megaraketa Starship završila je ključni testni let i ostvarila nekoliko važnih ciljeva pre nego što je letelica kontrolisano pala u Indijski okean.

Lansiranje je usledilo nedelju dana nakon što je prethodni pokušaj bio prekinut jer se nekoliko motora nije pokrenulo prilikom poletanja. Raketni nosač Super Heavy odvojio se od Starshipa nakon dva minuta i takođe izveo kontrolisano sletanje u Meksički zaliv. Bio je to drugi i znatno uspešniji test verzije rakete V3, nazvan Flight 13, piše CNN.

Detalji uspešnog leta

Portparol kompanije SpaceX Dan Huot misiju je nazvao "Srećni broj 13", jer je reč o trinaestom integrisanom testu sistema Starship i nosača Super Heavy.

Prilikom poletanja svih 33 motora nosača Super Heavy radilo je besprekorno. Nosač je potom uspešno ponovo pokrenuo 13 motora kako bi se usmerio prema zoni za sletanje.

Manji problemi zabeleženi su tek tokom pokušaja završnog kočenja iznad Meksičkog zaliva, ali je sletanje ostalo pod kontrolom. Huot je naveo da se letelica u trenutku dodira sa vodom kretala nešto brže nego što je bilo planirano, ali se taj manevar ipak smatra velikim napretkom.

Gornji stepen, odnosno sama letelica Starship, funkcionisao je bez vidljivih problema. Obavila je puni ciklus rada motora, uspešno testirala ponovno paljenje jednog motora u svemiru i izvela kontrolisano spuštanje u Indijski okean približno sat vremena nakon poletanja. Huot je to opisao kao "najmekše sletanje" do sada i "scenario iz snova".

Tokom leta Starship je takođe izbacio 20 testnih satelita Starlink, a SpaceX je uspeo da uspostavi kontakt sa svakim od njih, što otvara put budućim operativnim misijama.

Značajna poboljšanja i toplotni štit

Let izveden juče pokazao je veliki napredak u odnosu na prvi pokušaj sa verzijom V3 u maju, kada je niz kvarova na motorima smanjio efikasnost rakete. Pre ovog leta, SpaceX je morao da zameni šest motora zbog problema sa vlagom, što je prošle nedelje i sprečilo poletanje.

Kompanija je uložila veliki trud u proučavanje performansi toplotnog štita, sloja keramičkih pločica koji štiti letelicu prilikom povratka u atmosferu brzinom 20 puta većom od brzine zvuka, kada nastaju izuzetno visoke temperature.

Lansiranje je bilo odloženo za jedan dan kako bi vedro vreme omogućilo kamerama da prate stanje štita, a Ilon Mask je nakon misije potvrdio da je štit izdržao znatno bolje nego tokom prethodnih testova.

Trka sa vremenom za misiju na Mesec

Iako se čini da je Starship V3 uspešan dizajn, kompaniju očekuju ambiciozni sledeći koraci.

SpaceXmora da testira kako će Starship ulaziti u Zemljinu orbitu i da razvije sistem dopune goriva u svemiru. Taj korak je neophodan ukoliko Starship treba da preveze astronaute na Mesec, što je krajnji cilj projekta.

NASA, naime, planira da koristi Starship za slanje astronauta na Mesec već 2028. godine, kako bi u novoj svemirskoj trci prestigla Kinu.

Administrator NASA-e Džared Ajzakman čestitao je SpaceX-u na uspehu. Objavio je fotografiju poletanja sa Mesecom u pozadini i napisao:

- SpaceX zna kuda idemo!

Najveća raketa u istoriji

Starship je, sa visinom od gotovo 121 metar, najveća raketa ikada napravljena. Verzija V3 prilikom poletanja proizvodi oko 8.000 tona potiska.

Poređenja radi, NASA-ina raketa Saturn V iz programa Apoloimala je oko 3.400 tona potiska, što je manje od polovine snage Starshipa.