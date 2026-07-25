GENERALNI SEKRETAR UN U POSETI SIRIJI! Gutereš se sastao sa Ahmedom al Šarom! Zabrinut je zbog nasilja nad verskim manjinama! Posetiće snage UN! (VIDEO)
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija (UN) Antonio Gutereš danas je u poseti Siriji, što je prva poseta jednog od važećih generalnih sekretara UN od početka građanskog rata u toj zemlji 2011. godine.
Gutereš je okončanje rata krajem 2024. godine okarakterisao kao "kraj sirijske diktature", kada je sa vlasti svrgnut dotadašnji predsednik Bašar al Asad, prenosi agencija Rojters.
Šef UN se sastao sa predsednikom Sirije, Ahmedom al Šarom, koji je do novembra 2025. godine bio pod sankcijama Saveta bezbednosti UN zbog povezanosti sa terorizmom.
Očekuju se i sastanci sa ministrom spoljnih poslova Asadom al Šabanijem, drugim vladinim zvaničnicima i predstavnicima civilnog društva, saopštio je portparol UN.
Gutereš će preneti da Sirija ima priliku "ne samo da se oporavi od sukoba, već i da postavi temelje za budućnost koja će biti stabilnija, inkluzivnija i prosperitetnija za sve Sirijce", dodao je portparol.
Očekuje se da će Gutereš boraviti u glavnom gradu Damaskunekoliko dana.
Gutereš je izrazio zabrinutost zbog talasa nasilja među religijskim manjinama koji su nekoliko puta intevzivirani u Siriji nakon završetka građanskog rata i pozvao na utvrđivanje odgovornosti.
Očekuje se da će se Gutereš u ponedeljak obratiti novom sazivu sirijskog parlamenta i posetiti mirovne snage UN, koje već decenijama održavaju tampon-zonu između izraelske i sirijske vojske.
(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)