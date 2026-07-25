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Generalni sekretar Ujedinjenih nacija (UN) Antonio Gutereš danas je u poseti Siriji, što je prva poseta jednog od važećih generalnih sekretara UN od početka građanskog rata u toj zemlji 2011. godine.

Gutereš je okončanje rata krajem 2024. godine okarakterisao kao "kraj sirijske diktature", kada je sa vlasti svrgnut dotadašnji predsednik Bašar al Asad, prenosi agencija Rojters.

1/3 Vidi galeriju Antonio Gutereš, generalni sekretar UN Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Šef UN se sastao sa predsednikom Sirije, Ahmedom al Šarom, koji je do novembra 2025. godine bio pod sankcijama Saveta bezbednosti UN zbog povezanosti sa terorizmom.

Očekuju se i sastanci sa ministrom spoljnih poslova Asadom al Šabanijem, drugim vladinim zvaničnicima i predstavnicima civilnog društva, saopštio je portparol UN.

1/5 Vidi galeriju Ahmed al Šara, predsednik Sirije i bivši vođa džihadista HTS i Al Kaide u Idlibu. Društvo mu prave Donald Tramp i Mohamed bin Salman. Foto: HOGP/SANA, Shutterstock

Gutereš će preneti da Sirija ima priliku "ne samo da se oporavi od sukoba, već i da postavi temelje za budućnost koja će biti stabilnija, inkluzivnija i prosperitetnija za sve Sirijce", dodao je portparol.

Očekuje se da će Gutereš boraviti u glavnom gradu Damaskunekoliko dana.

Gutereš je izrazio zabrinutost zbog talasa nasilja među religijskim manjinama koji su nekoliko puta intevzivirani u Siriji nakon završetka građanskog rata i pozvao na utvrđivanje odgovornosti.

1/5 Vidi galeriju Bašar al Asad, bivši predsednik Sirije Foto: EPA/Syrian Presidency Handout, Shutterstock, PA Valery Sharifulin Sputnik