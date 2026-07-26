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Spasioci u Indonezijitraže gliser sa 11 evropskih turista i dvoje članova posade koji je nestao u blizini zaliva na ostrvu Sulavesi, saopštili su zvaničnici.

Sporni brod je u petak ujutru isplovio sa ostrva Tandžung Unauna ka luci Marisa u susednoj provinciji Gorontalo, ali nije stigao kako je planirano, rekao je šef Kancelarije za traganje i spasavanje provincije Gorontalo.

Lokalni turistički vodič prijavio je nestanak čamca službi za potragu i spasavanje u petak u 15:40 časova, što je pokrenulo hitnu akciju potrage.

Prema navodima lokalnih vlasti, na brodu su se nalazili jedan državljanin Češke, jedan Belgije, pet državljana Holandije, troje Nemaca, jedna Francuskinja i dva člana posade iz Indonezije.

Za nestalima traga više desetina timova za potragu i spasavanje, koji pokrivaju područje od oko 300 nautičkih milja zaliva Tomini i njegove okoline.

(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)

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