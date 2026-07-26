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Osam osoba je zarobljeno usled urušavanja u selu Haoji, u severnoj kineskoj provinciji Šansi, saopštila je okružna uprava za vanredne situacije, prenosi agencija Rojters. Pet osoba nije davalo znake života, dok su tri prebačene u bolnicu i nalaze se u stabilnom stanju.

Do urušavanja je došlo u petak u 18:49 časova, pri čemu je zatrpan stambeni objekat, saopštile su vlasti. Lokalni zvaničnici su angažovali više od 550 pripadnika spasilačkih službi, uključujući policiju, vatrogasce i medicinsko osoblje.

(Kurir.rs/Beta/Foto: Ilustracija/Preneo: V.M.)

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