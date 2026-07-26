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Čak i u bestežinskom stanju, ljudski mozak ostaje pod uticajem Zemljine gravitacije. To je rezultat studije koju je sproveo tim Filipa Lefevra (Philippe Lefevre), profesora na Politehničkoj školi Univerziteta u Luvenu, objavljen u časopisu Džornal of neurosajens (The Journal of Neuroscience).

Analizirajući kretanje astronauta na Međunarodnoj svemirskoj stanici, istraživači pokazuju da nakon nekoliko meseci u svemiru, mozak nastavlja da integriše zakone gravitacije u kontrolu kretanja.

Kao rezultat toga, astronauti imaju tendenciju da čvršće stežu predmete nego što je potrebno, kao da i dalje predviđaju rizik od pada.

Istraživanje sprovedeno u Institutu ICTEAM i IoNS na Univerzitetu u Luvenu takođe otkriva da mozak prilagođava snagu stiska. Što je predmet teži ili se brže kreće, stiskanje ruske je automatski jače. U studiji se navodi da ljudski mozak zadržava trajni otisak gravitacije.

Van svemirskog konteksta, ovi rezultati otvaraju puteve za bolje razumevanje ljudske motoričke kontrole, sa potencijalnim primenama u neurološkoj rehabilitaciji, robotici i razvoju pametnih proteza.

(Kurir.rs/Focus on Belgium/Beta/Preneo: V.M.)

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