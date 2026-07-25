Slušaj vest

Rumunsko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su radarski sistemi za nadzor vazdušnog prostora otkrili dron u pograničnom području sa Ukrajinomu 8:22 sata po lokalnom vremenu.

Dva lovca F-16 Rumunskog ratnog vazduhoplovstva, koja su bila angažovana u misiji zaštite vazdušnog prostora, odmah su poletela kako bi presrela letelicu. Prema navodima ministarstva, avioni su sproveli standardne procedure identifikacije i neutralizacije cilja, nakon čega je dron oboren u nenaseljenom području.

Rumunski predsednik Nikušor Dan potvrdio je operaciju i naveo da je dron presretnut na 10 kilometara zapadno od grada Sfantu George, oko 8:30 časova.

1/11 Vidi galeriju Novi rumunski predsednik Nikušor Dan položio zakletvu Foto: Vadim Ghirda/AP, Shutterstock

Ministarstvo odbrane istaklo je da je pilot koji je učestvovao u subotnjoj akciji isti onaj koji je dan ranije oborio još jedan dron u blizini grada Buzau.

Stručni timovi Ministarstva odbrane upućeni su na mesto pada kako bi sproveli istragu. Ministarstvo je dodalo da neprekidno prati situaciju u vazdušnom prostoru i održava blisku koordinaciju sa savezničkim strukturama.

Subotnji incident usledio je nakon zajedničke operacije izvedene u petak, 24. jula, kada je rumunski F-16 oborio dron za koji se sumnja da je bio tipa "Šahed" iznad okruga Buzau.

Radarski sistemi su prvi cilj u vazduhu otkrili u 9:39 časova po lokalnom vremenu, na 20 kilometara istočno od Suline na obali Crnog mora. Dron je potom ušao u rumunski vazdušni prostor i preleteo iznad Suline, Braile i Feteštija.

U 9:48 sati poletela su dva italijanska lovca Eurofighter Typhoon, raspoređena u vazduhoplovnoj bazi Mihail Kogalničanu u okviru NATO misije zaštite vazdušnog prostora. Njima su se u 10:56 pridružila i dva rumunska F-16 iz 86. vazduhoplovne baze u Feteštiju.

Načelnik Generalštaba rumunske vojske, general Georgita Vlad, izjavio je da su italijanski avioni presreli dron, ali nisu uspeli da ga obore. Nakon toga, jedan rumunski F-16 ispalio je raketu vazduh-vazduh i uništio cilj u 11:02 časa u blizini mesta Padina, u okrugu Buzau. Delovi oborenog drona pali su na pšenično polje, pri čemu nije bilo povređenih niti materijalne štete.

Saveznička vazduhoplovna komanda NATO-a potvrdila je zajedničku operaciju, istakavši brzu reakciju savezničkih snaga. Istraga o oba incidenta i dalje traje kako bi se utvrdilo poreklo dronova.

General Vlad rekao je da su piloti vizuelno procenili da je dron oboren u petak ličio na letelicu tipa Šahed, kakvu ruske snage često koriste u napadima na ukrajinsku infrastrukturu.