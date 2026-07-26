Planeta
ORBAN OTKRIO ŠTA ZAMERA MAĐARU: "Trebalo je to da uradi, baš kao što sam ja SVAKI PUT radio"
Slušaj vest
Nova mađarska vlada koju predvodi Peter Mađar trebalo je da stavi veto na 21. paket sankcija Evropske unije protiv Rusije jer on šteti ne samo interesima Mađarske već i interesima svih evropskih zemalja, rekao je bivši mađarski premijer i lider opozicione stranke Fides-Mađarski građanski savez Viktor Orban.
- 21. paket sankcija je nedavno usvojen, trajno isključujući ruske energetske isporuke sa evropskog tržišta. Mađarska vlada je trebalo da stavi veto na njega, baš kao što sam ja svaki put radio - ne zbog Rusa, već da bi zaštitila interese Mađarske - rekao je Orban u govoru koji je emitovao mađarski kanal HirTV.
Bivši premijer je naglasio da Mađarskoj "još uvek trebaju jeftini ruski energetski resursi, nafta i gas".
Reaguj
Komentariši