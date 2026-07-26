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Nova mađarska vlada koju predvodi Peter Mađar trebalo je da stavi veto na 21. paket sankcija Evropske unije protiv Rusije jer on šteti ne samo interesima Mađarske već i interesima svih evropskih zemalja, rekao je bivši mađarski premijer i lider opozicione stranke Fides-Mađarski građanski savez Viktor Orban.

- 21. paket sankcija je nedavno usvojen, trajno isključujući ruske energetske isporuke sa evropskog tržišta. Mađarska vlada je trebalo da stavi veto na njega, baš kao što sam ja svaki put radio - ne zbog Rusa, već da bi zaštitila interese Mađarske - rekao je Orban u govoru koji je emitovao mađarski kanal HirTV.

Bivši premijer je naglasio da Mađarskoj "još uvek trebaju jeftini ruski energetski resursi, nafta i gas".

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