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Ukrajinski dronovi pogodili su tokom noći 25. jula skladišta i energetsku infrastrukturu u ruskom gradu Belgorodu, preneli su ruski zvaničnici i kanali za praćenje događaja iz otvorenih izvora (OSINT).

Prema navodima Telegram kanala Exilenova Plus, u Belgorodu se čuo niz eksplozija, dok su logistička skladišta i energetski objekti zahvaćeni požarom. Na snimcima koje su objavili lokalni stanovnici navodno se vide požari i eksplozije širom grada.

Regionalne vlasti saopštile su da je u masovnom ukrajinskom napadu dronovima oštećeni jedna stambena zgrada, gasovod i neimenovani komercijalni objekat. Iako nije precizirano o kom se objektu radi, napad dolazi nakon niza ukrajinskih udara na logističke centre koji opslužuju ruskog giganta za elektronsku trgovinu "Vajldberis".

Gradonačelnik Belgoroda, Valentin Demidov izjavio je da je u napadu na skladište povređena jedna osoba, koja je prebačena u bolnicu.

Vršilac dužnosti guvernera Belgorodske oblasti Aleksandar Šuvajev rekao je da je u napadima na region povređeno više osoba. Dodao je da vatrogasne ekipe i dalje gase požare širom Belgoroda, dok povređeni dobijaju medicinsku pomoć.

Kanali koji prate situaciju, pozivajući se na geolokacione podatke sa satelitskih snimaka, navode da su pogođeni termoelektrana Luč u Belgorodu i jedna trafostanica.

Grad Belgorod nalazi se oko 25 kilometara od granice sa Ukrajinom, dok se Belgorodska oblast prostire duž granice sa ukrajinskim oblastima Harkov, Sumi i Lugansk.

Napadi i na Rostovsku oblast

Istovremeno, stanovnici Rostova na Donu na jugu Rusije prijavili su požare i gust dim u više delova regionalnog centra. Guverner Rostovske oblasti Jurij Sljusar saopštio je da je u noćašnjem napadu povređeno pet osoba.

- Rostovska oblast tokom noći bila je izložena masovnom vazdušnom napadu. Sistemi protivvazdušne odbrane dejstvovali su širom regiona i oborili dronove i rakete - rekao je Sljusar.

U međuvremenu, požar je izbio i na parkingu logističkog centra kompanije "Vajldberis" u Jekaterinburgu, gde je, prema OSINT analizi nezavisnog ruskog medija Astra, izgorelo više vozila.

Na snimcima sa lica mesta vidi se kako zaposleni beže iz objekta dok automobili gore.

Guverner Sverdlovske oblasti Denis Pasler izjavio je da su ljudi evakuisani i da niko nije povređen.

"Vajldberis" sve češće meta ukrajinskih udara

Ukrajinaredovno izvodi napade na vojnu i energetsku infrastrukturu duboko na teritoriji Rusije i na okupiranim područjima.

Kako Kijev intenzivira kampanju udara, kompanija "Vajldberis", koja se često opisuje kao ruski pandan Amazonu, gotovo nedelju dana nalazi se na meti ukrajinskih napada na svoje objekte.

Na internet stranici kompanije "Vajldberis" prodaje se i različita vojna oprema, uključujući komponente za dronove i pancire.

Bankarski ogranak kompanije u julu je stavljen pod sankcije Evropske unije zbog finansijskog doprinosa ruskom državnom budžetu.