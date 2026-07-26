Slušaj vest

Spasioci su u Indoneziji pronašli živih 11 turista iz Evrope i jednog meštanina, člana posade, koji su nestali nakon što se gliser kojim su putovali raspao i potonuo usled lošeg vremena kod ostrva Sulavesi. Za 29-godišnjim kapetanom se i dalje traga, saopštile su danas vlasti.

Gliser je u petak ujutru isplovio iz ronilačkog odmarališta u pokrajini Centralni Sulavesi ka luci Marisa u susednoj pokrajini Gorontalo. Potraga je pokrenuta tek u popodnevnim časovima i nastavljena je tokom noći.

U gliseru se nalazilo petoro Holanđana, troje Nemaca, po jedan Čeh, Belgijanac i Francuskinja, kao i dva člana posade iz Indonezije.

Potraga se nastavlja, kapetan i dalje nestao

Timovi za potragu i spasavanje pretražuju područje od oko 300 kvadratnih nautičkih milja u i oko zaliva Tomini, poznate destinacije za morski turizam sa desetinama ostrva. U akciji se koriste dron sa termovizijskom kamerom i ronilačka oprema.

Na tom području danas duva jak vetar, dok visina talasa dostiže i do 2,5 metra.

Spaseni putnici, koji su smešteni u odmaralištu u Todžo Unauni, ispričali su da se gliser tokom plovidbe po nevremenu raspao na dva dela. Uspeli su da se domognu splava za spasavanje, dok se kapetan odvojio od grupe i, prema njihovim rečima, verovatno ostao na jednom od delova glisera.

Indonezija je arhipelag sa više od 17.000 ostrva, gde su čamci jedno od glavnih prevoznih sredstava. Zbog slabijih bezbednosnih standarda i čestog preopterećenja plovila, pomorske nesreće nisu retkost.

Podsetimo, brodić sa 76 ljudi potonuo je 15. jula kod ostrva Selajar, pri čemu su četiri osobe poginule, dok se 14 i dalje vodi kao nestalo.