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Samo povećanje broja ruskih vojnika neće biti dovoljno da Rusija ostvari odlučujući proboj na frontu, jer savremenim bojištem danas upravljaju desetine hiljada dronova.

Ovu ocenu izneo je u intervjuu za Ukrinform pukovnik austrijske vojske Markus Rajsner, načelnik Instituta za obuku oficira pri Terezijanskoj vojnoj akademiji.

"Mislim da samo dovođenje dodatnih vojnika neće biti dovoljno. Način vođenja rata se toliko promenio da je presudan faktor pre svega upotreba specijalizovanih sistema naoružanja. Dovoljno je da pomislite na dronove", rekao je Rajsner.

1/13 Vidi galeriju Rat u Ukrajini Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije

"Transparentno bojište" menja pravila rata

Prema njegovim rečima, obe strane su na taktičkom nivou stvorile takozvano "transparentno bojište", koje je zbog masovne upotrebe dronova gotovo nemoguće probiti.

"Kada bi Rusija sada rasporedila još 300.000 vojnika, po mom mišljenju to ne bi bilo dovoljno, jer bi ih uništio ukrajinski zid dronova", ocenio je vojni stručnjak.

On nije isključio mogućnost da Rusija nastavi da prihvata izuzetno velike gubitke, ali smatra da takav pristup ne može doneti dugoročan uspeh.

1/8 Vidi galeriju Ruska vojska Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Printskrin TV Zvezda

"Osim ako Rusija ne nastavi da svesno prihvata ogromne gubitke i šalje vojnike napred dok Ukrajina ne ostane bez dronova. Ali mislim da čak i rusko rukovodstvo razume da to neće doneti trajan uspeh", rekao je Rajsner.

Rusija traži "Ahilovu petu" ukrajinske odbrane

Prema njegovoj proceni, Rusija trenutno pokušava da pronađe slabe tačke u ukrajinskoj odbrani koje bi mogla da iskoristi za proboj.

"Zadatak Rusa je da pronađu ranjivosti koje predstavljaju Ahilovu petu ukrajinske odbrane. Moraju da udare upravo na te slabe tačke kako bi, koristeći zamah mobilizacije, ostvarili proboj. Međutim, za sada još nisu pronašli te ranjivosti", istakao je on.

Rajsner nije isključio mogućnost da Rusija nakon parlamentarnih izbora pokrene novi talas mobilizacije.

"Moguće je da Putin čeka završetak izbora kako bi potom pokrenuo novi talas mobilizacije, kao što smo već videli 2022. godine. Novi talas mobilizacije bio bi praćen dodatnim intenziviranjem napada i predstavljao bi novu eskalaciju", rekao je austrijski pukovnik.

Mehanizovani proboj i dalje veoma težak

Istovremeno je naglasio da bez tehnoloških ili taktičkih sredstava za neutralisanje "transparentnog bojišta" veliki mehanizovani proboj ostaje izuzetno težak.

"U vojno-teorijskim raspravama postoji saglasnost da je to moguće samo kombinacijom različitih mera", rekao je Rajsner.

Kao jedno od mogućih rešenja naveo je koncentraciju sistema za borbu protiv dronova i udarnih bespilotnih letelica na jednom delu fronta kako bi se stvorio koridor za proboj.

"Da li će to uspeti, ostaje otvoreno pitanje. Presudan trenutak nastupa kada se situacija prelomi u korist jedne od strana, takozvani faktor preokreta", zaključio je vojni stručnjak.