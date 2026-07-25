Slušaj vest

Na grčkom ostrvu Krf proglašena je uzbuna nakon što su izbili požari u centralnim delovima ostrva, u oblastima Janades i Livadi Ropa.

Na teren su odmah upućene jake vatrogasne snage, dok kopnene ekipe i helikopteri pokušavaju da lokalizuju vatru pre nego što se proširi na okolna područja.

U gašenju učestvuje 18 vatrogasaca, pripadnici 15. planinarske jedinice EMODE, volonteri, četiri vatrogasna vozila i dva helikoptera koja neprekidno izbacuju vodu na požarišta, prenosi Prototema.

Vatrena stihija i dalje nije pod kontrolom, a posao vatrogascima dodatno otežavaju česte promene pravca vetra izazvane visokim temperaturama i snažnim termičkim strujanjima u tom području.

Situaciju dodatno komplikuje izuzetno nizak nivo vlažnosti vazduha, koji pogoduje brzom širenju plamena. Ipak, prema dosadašnjim informacijama, požar za sada ne ugrožava stambena naselja.

Francuska se bori s velikim požarima

Francuske vlasti naredile su evakuaciju gotovo 60.000 ljudi u okolini Bordoa, čime je ukupan broj stanovnika koji su morali da napuste svoje domove zbog šumskih požara u Francuskoj i Španiji premašio 220.000.

Oko 200.000 ljudi evakuisano je na jugozapadu Francuske, u regionima Žirond i Land. Francuski predsednikEmanuel Makron angažovao je vojsku kako bi pomogla u borbi protiv požara.

1/5 Vidi galeriju Šumski požari u Francuskoj Foto: JULIEN DE ROSA / AFP / Profimedia, Thibaud MORITZ / AFP / Profimedia

Ekstremni vremenski uslovi pogađaju jug Evrope

Veliki deo južne Evrope i dalje se bori sa snažnim toplotnim talasima i dugotrajnom sušom, koji podstiču izbijanje brojnih šumskih požara.

Evropska unija rasporedila je avione i helikoptere kako bi pomogla u gašenju vatrene stihije u Španiji i Francuskoj, dok je Italija poslednjih dana takođe suočena sa velikim brojem požara. Među najteže pogođenim područjima je Sicilija, gde je jedan vatrogasac izgubio život tokom intervencije na gašenju požara.