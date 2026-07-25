DRAMA NA OMILJENOM LETOVALIŠTU SRBA! Paklena borba sa vatrom! Požari bukte na više lokacija, helikopteri i vatrogasci pokušavaju da spreče katastrofu (VIDEO)
Na grčkom ostrvu Krf proglašena je uzbuna nakon što su izbili požari u centralnim delovima ostrva, u oblastima Janades i Livadi Ropa.
Na teren su odmah upućene jake vatrogasne snage, dok kopnene ekipe i helikopteri pokušavaju da lokalizuju vatru pre nego što se proširi na okolna područja.
U gašenju učestvuje 18 vatrogasaca, pripadnici 15. planinarske jedinice EMODE, volonteri, četiri vatrogasna vozila i dva helikoptera koja neprekidno izbacuju vodu na požarišta, prenosi Prototema.
Vatrena stihija i dalje nije pod kontrolom, a posao vatrogascima dodatno otežavaju česte promene pravca vetra izazvane visokim temperaturama i snažnim termičkim strujanjima u tom području.
Situaciju dodatno komplikuje izuzetno nizak nivo vlažnosti vazduha, koji pogoduje brzom širenju plamena. Ipak, prema dosadašnjim informacijama, požar za sada ne ugrožava stambena naselja.
Francuska se bori s velikim požarima
Francuske vlasti naredile su evakuaciju gotovo 60.000 ljudi u okolini Bordoa, čime je ukupan broj stanovnika koji su morali da napuste svoje domove zbog šumskih požara u Francuskoj i Španiji premašio 220.000.
Oko 200.000 ljudi evakuisano je na jugozapadu Francuske, u regionima Žirond i Land. Francuski predsednikEmanuel Makron angažovao je vojsku kako bi pomogla u borbi protiv požara.
Ekstremni vremenski uslovi pogađaju jug Evrope
Veliki deo južne Evrope i dalje se bori sa snažnim toplotnim talasima i dugotrajnom sušom, koji podstiču izbijanje brojnih šumskih požara.
Evropska unija rasporedila je avione i helikoptere kako bi pomogla u gašenju vatrene stihije u Španiji i Francuskoj, dok je Italija poslednjih dana takođe suočena sa velikim brojem požara. Među najteže pogođenim područjima je Sicilija, gde je jedan vatrogasac izgubio život tokom intervencije na gašenju požara.
Prema podacima evropske službe Kopernikus za klimatske promene, Evropa je kontinent koji se najbrže zagreva i od osamdesetih godina prošlog veka temperatura raste više nego dvostruko brže od svetskog proseka.
(Kurir.rs/CNN.gr)