SAD JE BILO 40 STEPENI, A POGLEDAJTE OVO! Sneg veje na Olimpu u Grčkoj, prizor ostavio sve u šoku (VIDEO)
Veći deo Grčke juče se našao na udaru nevremena, uz obilne pljuskove sa grmljavinom.
Bilo je i jakih oluja sa gromovima.
Najobiljnih padavina bilo je u centralnim i jugoistočnim predelima zemlje.
Obilne padavine i grmljavinske oluje pogodile su i popularna turistička mesta za srpske turiste.
Došlo je i do osetnijeg zahlađenja, a temperature su pale na 20 do 25 stepeni.
Zahlađenje je najviše bilo izraženo na severu zemlje, gde je vreme u brdsko-planinskim predelima bilo pravo jesenje.
Ono što je najintersatnije, u višom delovoma Olimpa vejao je sneg.
Vrh Olimpa nalazi se na 2917 metara nadmorske visine, a na ovim visinama sneg je moguć čak i leti.
Vrh Olimpa se zabeleo, što je i više nego retka slika u julu i avgustu i usred leta, a prizori su bili čarobni.
Sneg je uglavnom padao iznad 2500 metara nadmorske visine.
Temperatura se spustila na 0°C.
U Grčkoj već danas sledi stabilizacija vremena, a narednih dana i pravo letnje vreme, uz temperature iznad 30 stepeni.
Kada je reč o temperaturi mora, one se kreću uglavnom od 25 do 28 stepeni,a more je nešto hladnije na ostrvima u Egejskom moru prema Turskoj.
Kurir/Telegraf