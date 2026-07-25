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Veći deo Grčke juče se našao na udaru nevremena, uz obilne pljuskove sa grmljavinom.

Bilo je i jakih oluja sa gromovima.

Najobiljnih padavina bilo je u centralnim i jugoistočnim predelima zemlje.

Obilne padavine i grmljavinske oluje pogodile su i popularna turistička mesta za srpske turiste.

Došlo je i do osetnijeg zahlađenja, a temperature su pale na 20 do 25 stepeni.

Zahlađenje je najviše bilo izraženo na severu zemlje, gde je vreme u brdsko-planinskim predelima bilo pravo jesenje.

Ono što je najintersatnije, u višom delovoma Olimpa vejao je sneg.

Vrh Olimpa nalazi se na 2917 metara nadmorske visine, a na ovim visinama sneg je moguć čak i leti.

Vrh Olimpa se zabeleo, što je i više nego retka slika u julu i avgustu i usred leta, a prizori su bili čarobni.

Sneg je uglavnom padao iznad 2500 metara nadmorske visine.

Temperatura se spustila na 0°C.

U Grčkoj već danas sledi stabilizacija vremena, a narednih dana i pravo letnje vreme, uz temperature iznad 30 stepeni.

Kada je reč o temperaturi mora, one se kreću uglavnom od 25 do 28 stepeni,a more je nešto hladnije na ostrvima u Egejskom moru prema Turskoj.

Kurir/Telegraf

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