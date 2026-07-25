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U izraelskom vazdušnom napadu ranije danas poginuo je načelnik policijskih snaga koje kontroliše Hamas u severnom delu Pojasa Gaze, brigadni general Abdel Naser al-Makadma, saopštili su Ministarstvo unutrašnjih poslova te grupe i palestinski medicinski izvori.

Al-Makadma, koji je bio poznat kao "guverner severne Gaze", poginuo je u izraelskom vazdušnom napadu u oblasti Šeik Radvan, severno od grada Gaze, navodi se u saopštenju.

1/7 Vidi galeriju Izraelski napadi na Pojas Gaze nakon optužbe da je Hamas prekršio primirje Foto: Abdel Kareem Hana/AP

U odvojenom incidentu, još jedan izraelski napad usmrtio je palestinskog medicinara u izbegličkom kampu Nuseirat, u centralnom delu Pojasa Gaze, saopštili su medicinski izvori. Oni su dodali da je danas preminuo i jedan policijski službenik koji je ranjen u izraelskom vazdušnom napadu prošle sedmice.