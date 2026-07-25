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Administracija Donalda Trampa upozorila je Ukrajinu da se uzdrži od napada na brodove koji nisu ruski u Crnom moru, nakon serije napada dronovima koji su poremetili naftne operacije povezane sa američkim energetskim gigantom Ševron.

Prema pisanju Wall Street Journala (WSJ), diplomatsko upozorenje usledilo je nakon što su izvršni direktor Ševrona Majk Virt i drugi čelnici naftne industrije ranije ove sedmice razgovarali sa visokim zvaničnicima američke administracije.

Na sastanku su zatražili zaštitu svojih operacija u Kazahstanu, nakon što su ukrajinske snage napale četiri tankera u blizini ruske crnomorske luke Novorosijsk, od kojih je jedan bio iznajmljen od strane Ševrona.

1/5 Vidi galeriju Razgovor volodimira Zelenskog i Donalda Trampa na samitu NATO-a u Ankari. Foto: Alex Brandon/AP

Američki zvaničnik, na kojeg se poziva WSJ, rekao je da je nakon razgovora sa predstavnicima industrije administracija zvanično upozorila Ukrajinu da su napadi na neruske brodove u regionu neprihvatljivi.

"Administracija smatra da je Kaspijski naftovodni konzorcijum (CPC) od ključnog značaja za transport nafte iz Kazahstana ka evropskim tržištima i predstavlja alternativu ruskim energetskim resursima", naveo je zvaničnik.

Napadi pogodili važan izvozni pravac nafte

Ruska luka Novorosijsk predstavlja jedno od najvažnijih čvorišta za izvoz nafte i završnu tačku mreže Kaspijskog naftovodnog konzorcijuma, preko koje se transportuje oko dva odsto ukupne dnevne svetske proizvodnje sirove nafte.

Ševron poseduje 15 odsto udela u CPC-u, koji transportuje naftu sa tri velika nalazišta kroz Kazahstan i Rusiju do Crnog mora. Američka kompanija takođe ima 50 odsto vlasništva nad nalazištem Tengiz, najproduktivnijim u toj mreži, koje čini oko 12 odsto ukupne proizvodnje sirove nafte Ševron.

1/4 Vidi galeriju Ukrajinski napad dronovima na Sankt Peterburg Foto: Printscreen/X

Iako naftovod i nalazišta nisu fizički oštećeni, nedavni napadi dronovima ograničili su utovar sirove nafte u terminalu u Novorosijsku. Zbog toga je Kazahstan bio primoran da smanji domaću proizvodnju nafte usled nedostatka skladišnih kapaciteta.

WSJ navodi da administracija Donalda Trampa ima snažan interes da obezbedi nesmetan rad Ševronovih naftnih operacija, posebno zato što su poremećaji u snabdevanju sa Bliskog istoka podigli cenu nafte iznad 100 dolara po barelu.

Dugotrajnije smanjenje protoka kroz mrežu CPC moglo bi da nanese ozbiljnu finansijsku štetu Ševronovim investicijama u regionu, koje se mere desetinama milijardi dolara.

Ukrajina pojačava napade na Crnom moru

Diplomatski pritisak Vašingtona dolazi u trenutku kada Ukrajina intenzivira vojne operacije usmerene na rusku logistiku i ekonomsku infrastrukturu u Crnom moru.

Generalštab Oružanih snaga Ukrajine saopštio je da je tokom noći između srede i četvrtka pogođen jedan tanker u Crnom moru, uz tvrdnju da je prevozio rusku naftu i gorivo namenjeno ruskoj vojsci.

Operacija "Moločka" pogodila desetine brodova

Pomorski napadi deo su šire operacije ukrajinskih snaga. Komandant Snaga bespilotnih sistema Robert "Mađar" Brovdi saopštio je da je tokom 48 sati ukrajinska ofanziva dronovima pogodila 13 ruskih brodova i 13 energetskih objekata na okupiranom Krimu.

Brovdi je dodao da je operacija pod nazivom "Moločka" obuhvatila i 13 brodova takozvane "flote iz senke", uključujući tankere, teretne brodove i plutajuće dizalice koje Moskva koristi za zaobilaženje zapadnih sankcija.

Foto: GENYA SAVILOV / AFP / Profimedia

Prema njegovim rečima, ukupan broj pogođenih plovila tokom 13-dnevne kampanje dostigao je 172.