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Požar koji je zahvatio industrijski kompleks Highlands Farm u Eseksu stavljen je pod kontrolu, saopštila je Vatrogasna i spasilačka služba okruga Eseks. Iako je najkritičnija faza incidenta završena, vatrogasci će ostati na terenu tokom večeri i noći kako bi ugasili preostala žarišta i obezbedili lokaciju.

Na terenu je u popodnevnim satima ostalo 15 vatrogasaca, nakon što je broj angažovanih pripadnika službe postepeno smanjen zbog stabilizacije situacije.

Eksplozija đubriva izazvala vanrednu situaciju

Požar je izbio u petak oko 16.50 časova u industrijskim objektima na farmi Highlands Farm, između mesta Ist Heningfild i Retendon. Vatrogasci su po dolasku zatekli veliki požar koji se brzo širio na više industrijskih objekata i okolno poljoprivredno zemljište.

Situacija je dodatno eskalirala oko 17.46 časova, kada je u jednom od objekata eksplodiralo uskladišteno đubrivo. Zbog razmera požara i složenosti intervencije, vatrogasna služba je proglasila veliku vanrednu situaciju.

U gašenju požara učestvovalo je više od 100 vatrogasaca, uz koordinaciju sa policijom, hitnim službama i lokalnim vlastima.

Požari u Španiji i Francuskoj Foto: Thibaud MORITZ / AFP / Profimedia, ALBIT / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Tokom eksplozije uništena su tri vatrogasna vozila i dva službena automobila vatrogasne službe, što, kako navode nadležni, pokazuje koliko su uslovi na terenu bili opasni.

Svi povređeni vatrogasci pušteni iz bolnice

Načelnik vatrogasne službe Eseksa Rik Hilton saopštio je da je ukupno 20 vatrogasaca prebačeno u bolnicu nakon incidenta.

Četvorica su zadobila lakše povrede, dok su ostali upućeni na preventivne preglede, uglavnom zbog mogućeg oštećenja sluha izazvanog snažnom eksplozijom.

Svi vatrogasci su u međuvremenu otpušteni iz bolnice.

Zdravstvene vlasti saopštile su da je rizik po stanovništvo od dima i ostataka eksplozije nizak, ali su građanima koji žive niz vetar preporučile da drže vrata i prozore zatvorenim. Kod pojedinih ljudi mogu se javiti privremeni simptomi poput peckanja očiju, kašlja ili bola u grlu, naročito kod osoba koje boluju od astme.

Vatrogasna služba je potvrdila da je pokrenuta zvanična istraga kako bi se utvrdio uzrok požara i eksplozije, uz napomenu da je prerano iznositi bilo kakve pretpostavke dok istraga ne bude završena.

(Kurir.rs/essex-fire.gov.uk)

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