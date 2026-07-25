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Tokajev je to izjavio tokom sastanka sa Putinom na 22. Međuregionalnom forumu saradnje Rusije i Kazahstana, održanom u subotu, 25. jula, u Omsku, prenela je ruska državna agencija Interfaks.

„Možda bi ovaj sukob već trebalo zamrznuti i vratiti se formuli Istanbul 2.0, jer su tamo postignuti značajni rezultati. Naravno, uz garancije velikih sila, uključujući Rusiju, i nastaviti put ka dugo očekivanom miru“, rekao je Tokajev tokom sastanka.

Kazahstanski predsednik ocenio je da priroda rata u Ukrajini mnogima nije u potpunosti jasna, uključujući i Kazahstan. Uporedio ga je sa sukobom između Azerbejdžana i Jermenije, za koji smatra da ima jasne istorijske korene, dok je rat u Ukrajini, kako je naveo, mnogo teže razumeti.

„Sve ovo mora da se zaustavi, jer suprotno ide na ruku protivnicima Ruske Federacije“, poručio je Tokajev.

Tokajevljevo pominjanje sastanka u Ankoridžu dolazi nakon nedavnih izjava američke administracije, koja je odbacila rusko tumačenje ishoda tog samita.

Foto: Vladimir Smirnov / TASS / Profimedia

Kazahstan pooštrio kontrolu izvoza goriva u Rusiju

Diplomatski sastanak u Omsku održan je u trenutku kada je Kazahstan uveo strože kontrole na granici kako bi sprečio ilegalni izvoz goriva u Rusiju.

Kazahstanske vlasti ograničile su ulazak putničkih i teretnih vozila iz susednih zemalja na jedan prelazak dnevno. Cilj ove mere je da se zaustavi nagli porast broja ruskih građana koji dolaze u Kazahstan zbog znatno nižih cena goriva, usred nestašica na ruskom tržištu.

1/10 Vidi galeriju Ruske rafinerije nafte u plamenu, redovi za gorivo širom zemlje su ogromni. Foto: Printscreen

Zamenik ministra energetike Kazahstana Kajirhan Tutkišbajev izjavio je da je u pograničnim oblastima, uključujući Zapadni Kazahstan, Aktobe i Pavlodar, zabeležen nagli rast potražnje za gorivom, što je dovelo do nestašica na benzinskim pumpama.

„Trenutno je glavni zadatak identifikacija vozila sa dodatnim rezervoarima koja se koriste za 'sivi' izvoz goriva“, rekao je Tutkišbajev.

Nestašice goriva u Rusiji posle ukrajinskih napada

Vozači iz više pograničnih regiona Rusije prelaze u Kazahstan kako bi kupili jeftinije gorivo. U gradu Uralsku, koji se nalazi oko 200 kilometara od ruske Samare, litar benzina AI-95 košta u proseku oko 45 rubalja, dok je u Rusiji cena približno 74 rublje po litru.

Na pojedinim benzinskim pumpama u Rusiji cena je, prema navodima medija, premašila i 100 rubalja po litru.

Kazahstanske vlasti saopštile su da su za samo dva dana na graničnim prelazima sprečile 61 pokušaj krijumčarenja više od tri tone goriva u dodatnim kanisterima i rezervoarima.

Nestašice goriva u Rusiji usledile su nakon pojačane kampanje ukrajinskih napada dronovima na rusku naftnu i energetsku infrastrukturu, što je dovelo do smanjenja proizvodnje u ruskim rafinerijama. Kao odgovor na to, Rusija je privremeno zabranila izvoz dizela do 31. jula kako bi stabilizovala snabdevanje domaćeg tržišta.