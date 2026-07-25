RUSIJI PRETI SMRTONOSNA POŠAST Preplavili su gradove i ima ih svuda! Dečak (15) jedva preživeo! Samo par sekundi nakon njhovog ujeda počinje PAKAO
Otrovni pauci crne udovice pojavili su se u delovima Rusije u kojima ranije nisu bili zabeleženi, upozoravaju stručnjaci, navodeći da se vrsta širi ka severu usled porasta temperatura.
Smrtonosni pauk ove godine je u nekoliko navrata primećen čak i u Moskvi, a entomolozi smatraju da bi njegovo širenje moglo da se nastavi i u narednom periodu.
Prema navodima ruskog Telegram kanala SHOT, entomolog Fjodor Martinovčenko upozorio je da su crne udovice prvi put registrovane u Orenburškoj, Kurganskoj, Novosibirskoj, Omskoj, Saratovskoj i Sverdlovskoj oblasti.
Postoji i mogućnost da se tokom leta pojave u Moskvi, pre svega zbog rasta prosečnih temperatura koje im omogućavaju opstanak u područjima u kojima ranije nisu mogle da prežive.
Pojedini slučajevi već su zabeleženi u ruskoj prestonici, prenosi portal RU LIFE, ali se pretpostavlja da su pauci u Moskvu dospeli transportom hrane ili robe, a ne prirodnim širenjem populacije.
Klimatske promene pogoduju širenju vrste
Martinovčenko smatra da bi zbog globalnog zagrevanja crna udovica mogla da se nastani i u oblasti Hakasije.
Ipak, on ističe da za sada ne postoji neposredna opasnost od masovnog širenja ove vrste širom cele Rusije, jer uprkos porastu temperatura mnogi delovi zemlje i dalje nemaju uslove pogodne za njen opstanak.
Prirodno stanište crne udovice u Rusiji nalazi se uglavnom na jugu zemlje, uključujući Rostovsku oblast, Kalmikiju, Dagestan, Stavropoljski kraj i Krasnodarski kraj.
Sličan trend zabeležen je i u Ukrajini, gde su još u maju stručnjaci upozorili da je ova vrsta postala aktivnija u severnim delovima zemlje.
Zabeleženi i napadi na ljude
Napadi crne udovice već su registrovani u Rusiji, a prema dostupnim podacima povređeno je najmanje 14 osoba.
Poslednji zabeleženi slučaj dogodio se u Kalačevskom okrugu, gde je petnaestogodišnjeg dečaka ugrizao ovaj pauk.
Prema navodima ruskih medija, dečak je hitno prebačen u bolnicu u kritičnom stanju nakon što ga je pauk ugrizao za stopalo. Samo nekoliko sekundi kasnije, kako se navodi, jak osećaj pečenja proširio se iz noge ka stomaku i leđima.
Zahvaljujući brzo ukazanoj medicinskoj pomoći, dečak je preživeo.
(Kurir.rs/DailyStar)