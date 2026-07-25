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Otrovni pauci crne udovice pojavili su se u delovima Rusije u kojima ranije nisu bili zabeleženi, upozoravaju stručnjaci, navodeći da se vrsta širi ka severu usled porasta temperatura.

Smrtonosni pauk ove godine je u nekoliko navrata primećen čak i u Moskvi, a entomolozi smatraju da bi njegovo širenje moglo da se nastavi i u narednom periodu.

Prema navodima ruskog Telegram kanala SHOT, entomolog Fjodor Martinovčenko upozorio je da su crne udovice prvi put registrovane u Orenburškoj, Kurganskoj, Novosibirskoj, Omskoj, Saratovskoj i Sverdlovskoj oblasti.

Postoji i mogućnost da se tokom leta pojave u Moskvi, pre svega zbog rasta prosečnih temperatura koje im omogućavaju opstanak u područjima u kojima ranije nisu mogle da prežive.

1/5 Vidi galeriju Jutjuber namerno izazavao ugriz pauka (Crna udovica) Foto: printscreen/YouTube/Jack's World of Wildlife

Pojedini slučajevi već su zabeleženi u ruskoj prestonici, prenosi portal RU LIFE, ali se pretpostavlja da su pauci u Moskvu dospeli transportom hrane ili robe, a ne prirodnim širenjem populacije.

Klimatske promene pogoduju širenju vrste

Martinovčenko smatra da bi zbog globalnog zagrevanja crna udovica mogla da se nastani i u oblasti Hakasije.

Ipak, on ističe da za sada ne postoji neposredna opasnost od masovnog širenja ove vrste širom cele Rusije, jer uprkos porastu temperatura mnogi delovi zemlje i dalje nemaju uslove pogodne za njen opstanak.

Ilustracija Foto: Jonesy / Alamy / Profimedia

Prirodno stanište crne udovice u Rusiji nalazi se uglavnom na jugu zemlje, uključujući Rostovsku oblast, Kalmikiju, Dagestan, Stavropoljski kraj i Krasnodarski kraj.

Sličan trend zabeležen je i u Ukrajini, gde su još u maju stručnjaci upozorili da je ova vrsta postala aktivnija u severnim delovima zemlje.

Zabeleženi i napadi na ljude

Napadi crne udovice već su registrovani u Rusiji, a prema dostupnim podacima povređeno je najmanje 14 osoba.

Poslednji zabeleženi slučaj dogodio se u Kalačevskom okrugu, gde je petnaestogodišnjeg dečaka ugrizao ovaj pauk.

Prema navodima ruskih medija, dečak je hitno prebačen u bolnicu u kritičnom stanju nakon što ga je pauk ugrizao za stopalo. Samo nekoliko sekundi kasnije, kako se navodi, jak osećaj pečenja proširio se iz noge ka stomaku i leđima.