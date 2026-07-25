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Kosta Plaka i njegova supruga Beleri, poznatija kao Lela, brutalno su ubijeni u petak u selu Vidište kod Roskovca u Albaniji. Za ubistvo se sumnjiči njihov bivši zet Nertil Buzi (35) koji je, nakon što je Kostu i Lelu upucao, njihovu ćerku, a svoju bivšu verenicu Rozalindu (24) oteo!

Sve je počelo u petak u zoru, kada je Nertil oko 5 sati ujutru upao u kuću u kojoj je Rozalinda živela sa roditeljima.

Kosta i Lela su se spremali za posao kada je Nertil iz vatrenog oružja pucao u njih. Kosta je na mestu ostao mrtav, dok je Lela još davala znakove života. Nertil je tada ščepao Rozalindu i ugurao je u vozilo, a potom je krenuo da beži iz sela u pravcu Kurjana.

Dok je Hitna pomoć Lelu u teškom stanju prevozila u bolnicu, policija je jurila za Nertilom koji je držao Rozalindu protiv njene volje. Usledila je gotovo 12 sati duga talačka kriza koja je okončana Nertilovim samoubistvom, dok je Rozalinda, prema prvim informacijama, prošla nepovređena.

Nažalost, za njenu majku Lelu nije bilo spasa. Kako navode lokalni mediji, Lela je nakon operacije, koja je trajala gotovo pet sati, preminula.

Motiv zločina i dalje nije poznat. Mediji pišu da je Rozalinda sa Nertilom bila u vezi punih devet godina i da su bili i vereni. Kada je došlo do raskida, u ovom trenutku nije poznato.

Prema navodima policije, osumnjičeni Nertil je izvršio samoubistvo sačmarom koju je imao kod sebe u vozilu.

Rozalindu su iz ruku otmičara spasili pripadnici policije. Nije poznato gde se devojka sada nalazi.