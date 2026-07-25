PETI DAN ZAREDOM PAKLENE VRUĆINE! Temperature probile 40 stepeni, vlasti izdale hitna upozorenja! Granica pomerena u više gradova u Japanu
Temperature u Japanu dostigle su danas 40 stepeni Celzijusa ili više peti dan zaredom, što predstavlja najduži takav niz otkako se u toj zemlji vodi evidencija, saopštila je Japanska meteorološka agencija.
Pod uticajem snažnog pacifičkog anticiklona, sve četiri prefekture u centralnom regionu Tokai – Šizuoka, Gifu, Mije i Aiči – zabeležile su takozvani „kokušobi“, odnosno dan sa ekstremnom vrućinom kada temperatura dostiže ili prelazi 40 stepeni Celzijusa.
Ovaj termin Japanska meteorološka agencija uvela je u aprilu ove godine.
Više gradova premašilo granicu od 40 stepeni
U prefekturi Gifu temperatura je dostigla 40,8 stepeni u gradu Mino i 40,7 stepeni u gradu Tadžimi.
U gradu Kuvana, u prefekturi Mije, izmereno je 40,6 stepeni, dok je u gradskoj četvrti Čuo u Hamamacuu, u prefekturi Šizuoka, temperatura dostigla 40,3 stepena.
Grad Tojota u prefekturi Aiči zabeležio je tačno 40 stepeni Celzijusa.
Temperatura od 40 stepeni izmerena je i u gradu Kofu, u prefekturi Jamanaši, severoistočno od Šizuoke, čime je postao prvo mesto van regiona Tokai koje je ove godine zabeležilo „kokušobi“.
(Kurir.rs/nippon.com)