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Temperature u Japanu dostigle su danas 40 stepeni Celzijusa ili više peti dan zaredom, što predstavlja najduži takav niz otkako se u toj zemlji vodi evidencija, saopštila je Japanska meteorološka agencija.

Pod uticajem snažnog pacifičkog anticiklona, sve četiri prefekture u centralnom regionu Tokai – Šizuoka, Gifu, Mije i Aiči – zabeležile su takozvani „kokušobi“, odnosno dan sa ekstremnom vrućinom kada temperatura dostiže ili prelazi 40 stepeni Celzijusa.

Ovaj termin Japanska meteorološka agencija uvela je u aprilu ove godine.

Toplotni talas u Španiji Foto: DAVID ARJONA/EFE, ALEJANDRO GARCIA/EFE

Više gradova premašilo granicu od 40 stepeni

U prefekturi Gifu temperatura je dostigla 40,8 stepeni u gradu Mino i 40,7 stepeni u gradu Tadžimi.

U gradu Kuvana, u prefekturi Mije, izmereno je 40,6 stepeni, dok je u gradskoj četvrti Čuo u Hamamacuu, u prefekturi Šizuoka, temperatura dostigla 40,3 stepena.

Grad Tojota u prefekturi Aiči zabeležio je tačno 40 stepeni Celzijusa.

Temperatura od 40 stepeni izmerena je i u gradu Kofu, u prefekturi Jamanaši, severoistočno od Šizuoke, čime je postao prvo mesto van regiona Tokai koje je ove godine zabeležilo „kokušobi“.

(Kurir.rs/nippon.com)

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