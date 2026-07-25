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Ruske snage izvele su gotovo 50 napada dronovima, artiljerijom i avionskom bombom na tri okruga Dnjepropetrovske oblasti, pri čemu su poginule dve osobe, a tri su povređene, saopštile su ukrajinske vlasti.

Načelnik Dnjepropetrovske regionalne vojne administracije Oleksandr Hanja objavio je na Telegramu da su najteže posledice zabeležene u Nikopoljskom okrugu.

„Na udaru su bili Nikopolj, kao i zajednice Marhanec, Červonohrihorivka, Pokrovske i Mirove. Oštećeni su infrastrukturni objekti, vrtić, kafić, prodavnice, desetak stambenih zgrada, privatne kuće i vozila. Poginule su žene stare 35 i 74 godine. Još dve žene, stare 51 i 66 godina, zadobile su povrede i biće lečene ambulantno“, naveo je Hanja.

Napadnut i Krivi Rog

Na meti ruskih snaga našao se i Krivoroški okrug, gde su napadnute zajednice Apostolove i Lozuvatka.

Tom prilikom oštećena je infrastruktura, dok je povređen 61-godišnji muškarac, koji je hospitalizovan u srednje teškom stanju.

Ruske snage gađale su i zajednicu Vasiljkivka u Sineljnikovskom okrugu, saopštile su regionalne vlasti.

Ukrajinske vlasti su ranije objavile obaveznu evakuaciju dece iz deset sela u zajednici Bohinivka, u Sineljnikovskom okrugu Dnjepropetrovske oblasti.

Prema zvaničnim podacima, područje mora da napusti ukupno 222 porodice sa 364 dece zbog pogoršane bezbednosne situacije.

Pukovnik otkrio šta će zaustaviti pohod Putinove vojske

Austrijski pukovnik Markus Rajsner ocenio je da samo masovna mobilizacija neće biti dovoljna da Rusija ostvari odlučujući proboj na frontu, jer su dronovi postali jedan od ključnih faktora savremenog ratovanja.

Prema njegovim rečima, povećanje broja vojnika samo po sebi više ne garantuje uspeh na bojištu, pošto se način vođenja rata značajno promenio.

1/5 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin Foto: Pavel Bednyakov/AP, SERGEI ILNITSKY/EPA

Ovu procenu Rajsner je izneo u intervjuu za Ukrinform, u kojem je naglasio da presudnu ulogu danas imaju specijalizovani sistemi naoružanja.