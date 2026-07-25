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Potresni snimci stižu iz Albanije, gde se juče dogodila stravična tragedija. Nertil Buzi (35) ubio je bivšeg tasta i taštu, a potom oteo svoju nekadašnju verenicu i gotovo 12 sati je držao kao taoca. Policija je na kraju uspela da je oslobodi, nakon čega je osumnjičeni izvršio samoubistvo.

Sve je počelo u petak u ranim jutarnjim satima, kada je Nertil, koji je devet godina bio u vezi sa njihovom ćerkom Rozalindom (24), iz još neutvrđenih razloga upao u kuću Koste Plake i njegove supruge Beleri, poznatije kao Lela.

Oko 5 sati ujutru, dok su se supružnici spremali za posao, Nertil je zapucao na njih. Kosta je preminuo na licu mesta, dok je Lela teško povređena i još je davala znake života. Nakon pucnjave, Nertil je na silu poveo Rozalindu, ugurao je u automobil i pobegao u pravcu susednog sela.

Dok je Hitna pomoć Lelu u teškom stanju prevozila u bolnicu, policija je jurila za Nertilom koji je sa Rozalindom u kolima bežao u pravcu sela Kurje. Usledila je gotovo 12 sati dugatalačka kriza, a sam kraj drame snimljen je iz drona.

Na snimcima koje su objavili albanski mediji vidi se Rozalinda kako stoji pored automobila parkiranog na zemljanom putu između njiva. Nekoliko metara dalje nalazi se policajac u civilu, koji je satima pregovarao sa Nertilom i pokušavao da ga ubedi da oslobodi devojku.

U trenutku kada je snimak nastao, Nertil je dozvolio bivšoj verenici da izađe iz automobila, ali je ona, uplakana, ostala da stoji pored vozila i nešto mu govorila.

U narednom trenutku Rozalinda kreće ispred automobila, dok joj policajac polako prilazi i zajedno sa njom se udaljava od vozila. Nertil je tada još bio živ, što se vidi na snimku, na kojem kroz otvorena vrata automobila izbacuje Rozalindinu obuću. Policajac je odvodi još nekoliko metara dalje, zatim se vraća po njene patike, a potom ponovo prilazi uznemirenoj devojci koja se jedva kreće.

Kamere su zabeležile trenutak u kojem policajac podiže nesrećnu devojku u naručje i kreće sa njom da trči na bezbednu udaljenost.

Navodno je u tom trenutku Nertil sebi presudio sačmarom koju je držao u vozilu.

Prema prvim informacijama, Rozalinda je prošla nepovređena.

Dok je trajala gotovo 12 sati duga talačka drama, lekari su se satima borili za život njene majke Lele. Nažalost, uprkos naporima i operaciji koja je trajala pet sati, Lela je podlegla zadobijenim povredama.