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Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski objavio je novu video-poruku na svom Telegram kanalu u kojoj je izneo tvrdnje o planovima Rusije za naredne mesece, pozivajući se na obaveštajne podatke ukrajinskih službi.

Kako je naveo, prema informacijama kojima raspolaže Kijev, u ruskim planovima za jesen nema mesta za mir, već se Kremlj priprema za proširenje mobilizacije i nastavak rata.

„Imamo temeljne obaveštajne izveštaje o ruskim planovima za jesen. Ono čega u tim planovima nema jeste mir. Nažalost, za sada ga nema. Putin priprema uslove za proširenje mobilizacije“, rekao je Zelenski.

Ukrajinski predsednik tvrdi da je Rusija od početka godine do sada u svoje oružane snage uključila 221.000 novih vojnika.

Istovremeno je naveo da su ruski gubici u istom periodu iznosili skoro 225.500 ljudi, od čega je, prema njegovim rečima, 131.000 poginulo, dok je gotovo 93.000 ranjeno. Dodao je da je veliki broj ranjenih u teškom stanju zbog, kako tvrdi, loše vojne medicine u Rusiji.

Zelenski smatra da se Putin sprema da mobiliše nove ljude za rat, uprkos drugačijim javnim porukama.

„Putin se jednostavno priprema da pošalje nove Ruse u rat. On to prikriva drugim rečima i signalima, ali se priprema. Važno je da zajedno sa partnerima izvršimo dovoljan pritisak na Rusiju kako bi u toj zemlji preovladale misli o miru, a ne o novoj ruskoj mobilizaciji“, poručio je.

1/9 Vidi galeriju Volodimir Zelenski na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji Foto: RONALD WITTEK/EPA, Michael Probst/AP

On je dodao da sve više građana Rusije, prema njegovim tvrdnjama, uviđa cenu rata i želi njegov završetak.

U obraćanju se osvrnuo i na saradnju Moskve i Pjongjanga, navodeći da Rusija planira da angažuje još 30.000 severnokorejskih vojnika.

„Vidimo i saradnju Rusije sa Severnom Korejom. Rusija želi da dobije još 30.000 vojnika iz Severne Koreje. Oni se već od juna pripremaju u Voronješkoj oblasti kako bi bili primljeni“, rekao je Zelenski.

Prema njegovim rečima, Severna Koreja se istovremeno priprema da Rusiji isporuči nove lansere za balističke rakete.