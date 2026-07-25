"PUTIN SE SPREMA DA POŠALJE NOVE RUSE U RAT" Zelenski se hitno oglasio! Lider Ukrajine ukazao na nove planove Kremlja! Doći će 30.000 VOJNIKA iz ove zemlje
Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski objavio je novu video-poruku na svom Telegram kanalu u kojoj je izneo tvrdnje o planovima Rusije za naredne mesece, pozivajući se na obaveštajne podatke ukrajinskih službi.
Kako je naveo, prema informacijama kojima raspolaže Kijev, u ruskim planovima za jesen nema mesta za mir, već se Kremlj priprema za proširenje mobilizacije i nastavak rata.
„Imamo temeljne obaveštajne izveštaje o ruskim planovima za jesen. Ono čega u tim planovima nema jeste mir. Nažalost, za sada ga nema. Putin priprema uslove za proširenje mobilizacije“, rekao je Zelenski.
Ukrajinski predsednik tvrdi da je Rusija od početka godine do sada u svoje oružane snage uključila 221.000 novih vojnika.
Istovremeno je naveo da su ruski gubici u istom periodu iznosili skoro 225.500 ljudi, od čega je, prema njegovim rečima, 131.000 poginulo, dok je gotovo 93.000 ranjeno. Dodao je da je veliki broj ranjenih u teškom stanju zbog, kako tvrdi, loše vojne medicine u Rusiji.
Zelenski smatra da se Putin sprema da mobiliše nove ljude za rat, uprkos drugačijim javnim porukama.
„Putin se jednostavno priprema da pošalje nove Ruse u rat. On to prikriva drugim rečima i signalima, ali se priprema. Važno je da zajedno sa partnerima izvršimo dovoljan pritisak na Rusiju kako bi u toj zemlji preovladale misli o miru, a ne o novoj ruskoj mobilizaciji“, poručio je.
On je dodao da sve više građana Rusije, prema njegovim tvrdnjama, uviđa cenu rata i želi njegov završetak.
U obraćanju se osvrnuo i na saradnju Moskve i Pjongjanga, navodeći da Rusija planira da angažuje još 30.000 severnokorejskih vojnika.
„Vidimo i saradnju Rusije sa Severnom Korejom. Rusija želi da dobije još 30.000 vojnika iz Severne Koreje. Oni se već od juna pripremaju u Voronješkoj oblasti kako bi bili primljeni“, rekao je Zelenski.
Prema njegovim rečima, Severna Koreja se istovremeno priprema da Rusiji isporuči nove lansere za balističke rakete.
„To nije pretnja samo Ukrajini. Rusija pomaže Severnoj Koreji da uči kako se vodi rat i unapređuje svoje oružje kroz stvarnu borbenu upotrebu. To predstavlja pretnju za sve u Aziji koji žive u dometu severnokorejskih raketa. Mi ćemo se tome suprotstaviti“, zaključio je ukrajinski predsednik.
(Kurir.rs/A.V.)