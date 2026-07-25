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Ruski napadi širom Ukrajine u protekla 24 časa odneli su najmanje 11 života, dok je još 70 ljudi povređeno, saopštile su ukrajinske vlasti, upozoravajući da se očekuje novi talas velikih udara.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski upozorio je da Rusija priprema nove masovne napade, dok se svakodnevni udari na gradove i civilnu infrastrukturu nastavljaju.

„U Harkovu je dron pogodio stambenu zgradu. U Zaporožju je izgorela obična pijaca odeće. Stanovnici Hersona i Hersonske oblasti svakodnevno trpe teror dronovima“, rekao je Zelenski i dodao da protivvazdušna odbrana mora biti organizovana svuda gde je to moguće.

Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da je Rusija tokom noći lansirala dve navođene rakete H-59/69 i 157 jurišnih i mamaca-dronova.

Prema navodima ukrajinske vojske, oborena je ili elektronski ometena jedna raketa i 127 dronova, dok druga raketa nije pogodila cilj. Ukupno 26 dronova pogodilo je devet lokacija, a na još četiri mesta zabeležen je pad njihovih ostataka.

1/8 Vidi galeriju Ukrajinska vojska napala obe strane Kerčkog moreuza Foto: Printscreen

Najteži udar na Slavjansk, pogođena i pijaca u Zaporožju

Najveća razaranja zabeležena su u Slavjansku, gradu na prvoj liniji fronta u Donjeckoj oblasti, gde i dalje živi više od 40.000 ljudi.

U jutarnjem napadu navođenim avionskim bombama poginulo je pet osoba, dok je 27 povređeno, saopštile su regionalne vlasti.

Oštećeno je 16 višespratnica, 21 porodična kuća, počasni konzulat Letonije, kao i veliki broj lokalnih poslovnih objekata.

Slavjansk, koji se nalazi oko 16 kilometara od linije fronta, zajedno sa susednim Kramatorskom predstavlja jedan od poslednjih većih gradova u Donjeckoj oblasti u kojem se još održava privid normalnog života, uprkos svakodnevnim napadima.

Foto: AP Photo

Guverner Donjecke oblasti Vadim Filaškin saopštio je da je tokom 24. jula u ruskim napadima širom oblasti poginulo šest civila, dok je 30 ranjeno.

U Zaporoškoj oblasti jedna osoba je poginula, a 19 je povređeno. U jutarnjem napadu balističkom raketom poginula je jedna osoba, dok je devet ranjeno, nakon noćnih udara u kojima je povređeno još deset ljudi.

U Harkovskoj oblasti poginula je jedna osoba, dok je 14 povređeno, saopštio je guverner Oleh Sinjehubov.

Napadi na civile i spasioce

U Sumskoj oblasti ruske snage, prema tvrdnjama ukrajinskih vlasti, nastavile su da primenjuju taktiku takozvanog „dvostrukog udara“, odnosno ponovnog gađanja iste lokacije kako bi povećale broj žrtava i otežale rad spasilačkih ekipa.

U napadu mlaznim dronom na civilni objekat poginula su trojica vozača kompanije Nova Pošta, stari 43, 48 i 53 godine. Napad je izazvao veliki požar, koji spasioci u početku nisu mogli da gase zbog opasnosti od novih udara.

1/8 Vidi galeriju Ruski napad balističkim raketama na Kijev Foto: GENYA SAVILOV / AFP / Profimedia, Evgen KOTENKO / AFP / Profimedia

Dvojica muškaraca poginula su na licu mesta, dok je treći preminuo na putu do bolnice od zadobijenih povreda, saopštio je guverner Oleh Hrihorov.

U Hersonskoj oblasti povređene su četiri osobe. Ruske snage su kasno 24. jula izvele snažan vazdušni napad na Berislav, pri čemu je šest navođenih avionskih bombi pogodilo lokalnu zdravstvenu ustanovu.

Medicinsko osoblje uspelo je da se skloni u sklonište, ali je više zaposlenih zadobilo potres mozga.