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Pripadnici Ruske garde priveli su u Sankt Peterburgupijanog muškarca koji je preko vodovodne cevi ušao u tuđi stan u centru grada, saopštila je regionalna uprava te službe.

Kako je navedeno, incident se dogodio u Litejnom prospektu, kada su vlasnici stana, koji su se nalazili kod kuće i gledali televiziju, iznenada primetili nepoznatog muškarca u susednoj prostoriji.

Stanari su odmah obavestili policiju, a na mesto događaja stigla je patrola Ruske garde koja je zatekla 27-godišnjeg muškarca.

U saopštenju te službe se navodi da je muškarac u stan ušao penjući se uz vodovodnu cev, ali nije mogao da objasni svoj postupak jer je bio u teškom alkoholisanom stanju.

Utvrđeno je da je ranije bio kažnjavan zbog sitne krađe i huliganstva.