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Indijski ministar prosvete Dharmendra Pradan podneo je danas ostavku, nakon masovnih protesta na kojima je zahtevana njegova smena zbog niza nepravilnosti na ispitima, uključujući curenje testa za prijemni ispit na medicinskom fakultetu, zbog čega su dva miliona kandidata morala ponovo da ga polažu.

Na hljade mladih ljudi okupljalo se ove nedelje u Nju Delhiju i u drugim delovima zemlje, pod zastavom Pokreta bubašvaba, koji je pokrenut na društvenim mrežama, zahtevajući reformu obrazovnog sistema i Pradanovu ostavku.

1/4 Vidi galeriju Indijski ministar prosvete Dharmendra Pradan podneo je ostavku nakon masovnih protesta zbog nepravilnosti na ispitima i curenja testa za prijemni ispit. Foto: NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Jhangiani/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nakon Pradanove ostavke, Pokret bubašvaba je saopštio da su svi njihovi zahtevi ispunjeni na današnjem sastanku sa članovima vlade i da otkazuju proteste koji su za bili zakazani u centru Nju Delhija, prenosi France 24.

Na protestima koji su održavani prethodnih dana policija je ispaljivala suzavac na demonstrante koji su pokušavali da dođu do parlamenta u Nju Delhiju.

Vlada je u ponedeljak i petak održala dve runde razgovora sa liderima Pokreta bubašvaba, ali nije postignut veliki napredak, jer se pokret predvođen mladima držao svojih zahteva. Pradan je objavio ostavku uoči treće runde razgovora, koja je bila zakazana za danas.

Demonstranti su oduševljeno pozdravilui ostavku ministra prosvete, a osnivač Pokreta bubašvaba Abhidžit Dipke poručio je - "Uradili smo to".

Pokret se razvio zbog nezaposlenosti i onoga što su nazvali sve autoritarnijim stilom vladavine premijera Narendre Modija. Osnovan je u maju, a ime je dobio kada je tužilac rekao da su "nezaposleni mladi bubašvabe".

Pored odgovornosti za skandal sa testovima za prijemne ispite, demonstranata su zahtevali finansijsku odštetu za one koji su pogođeni poništavanjem prijemnih ispita, pri čemu su neki izvršili samoubistvo, i odustajanje od sudskih postupaka protiv demonstranata.