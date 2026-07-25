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Snimak iz meksičke države Koavila izazvao je burne reakcije na društvenim mrežama nakon što je jedan vozač beskućniku, koji je na ulici tražio novac, ponudio posao, a odgovor koji je dobio ubrzo je postao viralan.

Na video-snimku, nastalom u gradu Sabinas, vidi se muškarac koji prilazi automobilima i moli za novčanu pomoć. Umesto novca, jedan vozač odlučio je da mu ponudi posao čišćenja placa.

„Imam jedan posao, treba da se očisti plac. Hoćeš?“, upitao je vozač.

Međutim, odgovor beskućnika mnoge je iznenadio.

„Ne... Ne mogu, brate. Ja prosim, to je moj način života. Rad mi se ne sviđa“, odgovorio je muškarac.

Njegove reči izazvale su lavinu komentara na društvenim mrežama.

Jedan deo korisnika kritikovao je beskućnika zbog odbijanja prilike da zaradi novac, smatrajući da je time potvrdio predrasude da pojedini ljudi radije prose nego da rade.

S druge strane, mnogi su osudili vozača koji je objavio snimak, ocenjujući da je iskorišćavanje ranjive osobe radi pregleda na društvenim mrežama neetično i da jedan slučaj ne predstavlja sve ljude koji žive na ulici.

Pojedini korisnici istakli su da veliki broj beskućnika želi posao i pokušava da promeni svoj život, ali da se suočava sa brojnim preprekama poput nedostatka dokumenata, zdravstvenih problema ili nemogućnosti da pronađu stalno zaposlenje.