Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Generalštab Oružanih snaga Ukrajine saopštio je u večernjem operativnom izveštaju da su se tokom dana duž cele linije fronta vodile intenzivne borbe, uz ukupno 202 borbena sukoba.

Prema navodima ukrajinske vojske, ruske snage izvele su jedan raketni napad sa dve rakete, 56 vazdušnih udara u kojima je upotrebljeno 165 navođenih avionskih bombi, kao i 6.490 napada dronovima-kamikazama.

Istovremeno je zabeleženo 2.302 artiljerijska napada na položaje ukrajinskih snaga i naseljena mesta.

Najteže borbe kod Pokrovska i Konstantinovke

Najžešće borbe vođene su na pravcu Pokrovska, gde su ruske snage izvele 35 napada pokušavajući da napreduju u više naselja i pravaca. Prema tvrdnjama Generalštaba, dva borbena sukoba još uvek traju.

1/20 Vidi galeriju Najmasovniji ruski napad dronovima na Ukrajinu Foto: Facebook/ДСНС України

Ukrajinska vojska navodi da je na ovom pravcu tokom dana likvidirano 52 ruskih vojnika, dok su 22 ranjena. Takođe je, prema istim navodima, uništeno skladište municije, dve artiljerijske jedinice, dva vojna vozila i jedno specijalno vozilo.

Generalštab tvrdi i da su oštećena još četiri artiljerijska sistema, četiri vozila, jedno specijalno vozilo, komandno mesto za upravljanje bespilotnim letelicama, kao i 175 zaklona koje koriste ruski vojnici. Ukrajinske snage su, prema izveštaju, uništile ili elektronski ometale ukupno 239 bespilotnih letelica različitih tipova.

Na pravcu Konstantinovke ukrajinske snage odbile su 24 ruska juriša, dok su na slavjanskom pravcu zaustavile 21 pokušaj napredovanja, a dve borbe i dalje traju.

Borbe na više pravaca, napadi širom fronta

Na severnoslobožanskom i kurskom pravcu ruske snage izvele su 54 granatiranja položaja ukrajinske vojske i naseljenih mesta, uključujući šest napada iz višecijevnih raketnih sistema.

Na južnoslobožanskom pravcu zabeleženo je devet ruskih juriša, od kojih su dva i dalje u toku, dok je na limanskom pravcu odbijeno sedam pokušaja napredovanja, uz još dva aktivna sukoba.

Na kupjanskom pravcu registrovan je jedan ruski napad, dok su na kramatorskom pravcu izvedena dva napada u oblasti naselja Fedorivka Druga.

Na guljajpoljskom pravcu ukrajinske snage odbile su 17 ruskih napada, a na aleksandrovskom pravcu zabeležena su još dva pokušaja napredovanja.

Na orihivskom pravcu zaustavljen je jedan ruski napad u blizini Malih Ščerbaka, dok na pridnjepovskom pravcu, prema navodima Generalštaba, nije bilo ofanzivnih dejstava.