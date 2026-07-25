Slušaj vest

Influenserka ubijena nakon što je muža javno optužila za pedofiliju: Tragedija usledila svega nekoliko dana posle viralne objave

Influenserka Sara Gilson ubijena je nakon što ju je, prema navodima policije, usmrtio njen suprug od kog se razvodila, Džeremaja "Šon" Dafi. Tragedija se dogodila samo nekoliko nedelja nakon što ga je na TikToku javno optužila da je pedofil.

Sara Gilson je 11. jula objavila video u okviru popularnog Netfliks trenda na TikToku, u kojem korisnici zamišljaju da daju intervju za dokumentarni film o svom životu.

„Pripremam se za trenutak kada Netfliks objavi dokumentarac o mom budućem bivšem mužu, za koga sam upravo saznala da je pedofil“, napisala je Gilson uz snimak na kojem seda ispred kamere.

U opisu objave dodala je: „Volela bih da se šalim.“

Manje od dve nedelje kasnije, u četvrtak, 23. jula, Gilson (43) i Dafi (48) pronađeni su mrtvi sa prostrelnim ranama u njenoj kući u Ovasu, u američkoj saveznoj državi Oklahoma. Policiju je oko 23.15 pozvalo dete koje je živelo u toj kući.

Prema navodima policije, Dafi je prvo ubio Saru, a zatim izvršio samoubistvo. Njihov identitet potvrdio je član porodice.

Ranije je više puta tražila zaštitu od supruga

Godinama pre ubistva i samoubistva, Sara Gilson je 2021. godine dva puta podnosila zahtev za zabranu prilaska protiv supruga, pokazuju sudski dokumenti. Oba postupka su obustavljena jer se nije pojavila na ročištu.

Dana 10. juna ove godine podnela je novi zahtev za hitnu zaštitnu meru. Sud je odmah naložio Dafiju da napusti njihov dom i da se Sari ne približava na manje od oko 90 metara. Zaštitna mera je 23. juna produžena do 24. avgusta.

U zahtevu je Sara navela da njen suprug poseduje vatreno oružje, da je pretio samoubistvom i da je nakon toga pobegao.

Istog dana kada je podnela zahtev za zaštitu, druga žena je podnela zaseban zahtev u ime svoje maloletne ćerke protiv Dafija.

Majka tinejdžerke iznela teške optužbe protiv trenera

Prema sudskim dokumentima, reč je o petnaestogodišnjoj devojčici koja je igrala u omladinskom košarkaškom timu koji je Dafi trenirao.

Njena majka tvrdi da je Dafi ljubio i neprimereno dodirivao devojčicu, a da ga je u tome zatekao drugi trener.