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Kazahstanski predsednik Kasim-Žomart Tokajev ocenio je u subotu da postoji mogućnost za postizanje mirovnog sporazuma u Ukrajini ukoliko bi Kijev i Moskva obustavili aktivna borbena dejstva i vratili se pregovorima.

Tokajev je ovu poruku uputio tokom foruma Rusija - Kazahstan, održanog u sibirskom gradu Omsku, gde je učestvovao zajedno sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom. Tom prilikom je pohvalio, kako je naveo, Putinovu "izuzetnu diplomatsku fleksibilnost".

„Ako mogu da iznesem svoje skromno mišljenje, pošto su me već pitali o tome, možda je došlo vreme da se ovaj sukob zamrzne i da se pokrene istanbulska formula 2.0“, rekao je.

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Kazahstan pooštrio kontrolu izvoza goriva u Rusiju

Diplomatski sastanak u Omsku održan je u trenutku kada je Kazahstan uveo strože kontrole na granici kako bi sprečio ilegalni izvoz goriva u Rusiju.

Kazahstanske vlasti ograničile su ulazak putničkih i teretnih vozila iz susednih zemalja na jedan prelazak dnevno. Cilj ove mere je da se zaustavi nagli porast broja ruskih građana koji dolaze u Kazahstan zbog znatno nižih cena goriva, usred nestašica na ruskom tržištu.

Zamenik ministra energetike Kazahstana Kajirhan Tutkišbajev izjavio je da je u pograničnim oblastima, uključujući Zapadni Kazahstan, Aktobe i Pavlodar, zabeležen nagli rast potražnje za gorivom, što je dovelo do nestašica na benzinskim pumpama.