IRANCI TVRDE DA SU IH UKRAJINCI NAPALI Teheran optužuje Kijev: "Ovo je čin agresije"! Hitno se oglasilo ministarstvo
Iransko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da najoštrije osuđuje, kako tvrdi, napad Ukrajine na iranski trgovački brod u Kaspijskom moru, u kojem je, prema navodima Teherana, poginuo jedan mornar.
Iranske vlasti ocenjuju da je reč o "očiglednom aktu agresije" i upozoravaju da zadržavaju pravo da zaštite svoje nacionalne interese.
U saopštenju Ministarstva navodi se da se incident dogodio u subotu, 25. jula, kada je, prema tvrdnjama Irana, ukrajinski napad izazvao eksploziju na trgovačkom brodu i usmrtio jednog člana posade.
Teheran u saopštenju tvrdi da je napad prekršio član 2, stav 4 Povelje Ujedinjenih nacija i ocenjuje da bi mogao da dovede do dalje eskalacije sukoba i njegovog širenja izvan sadašnjeg ratišta.
Iransko Ministarstvo takođe navodi da napad predstavlja deo, kako tvrdi, kontinuiranog neprijateljskog odnosa Ukrajine prema Islamskoj Republici Iran. U saopštenju se ističe da Iran sebe ne smatra stranom u ratu između Rusije i Ukrajine i poziva međunarodnu zajednicu da osudi napad na trgovački brod.
Dalje se navodi da bi, prema stavu Teherana, države koje se zalažu za mir i bezbednost trebalo da osude ovaj događaj i pozovu odgovorne na odgovornost.
Na kraju saopštenja, iransko Ministarstvo poručuje da Iran, u skladu sa međunarodnim pravom, zadržava pravo da zaštiti svoju bezbednost i nacionalne interese. Takođe se navodi da će, prema stavu Teherana, odgovornost za posledice snositi politički i vojni saveznici Ukrajine.
Zelenski: Gađali smo ruske ratne brodove
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski prethodno je saopštio da su ukrajinske snage izvele udare na ruski ratni brod i druga plovila u Kaspijskom moru, za koja tvrdi da su korišćena za transport vojnog tereta povezanog sa Iranom.
(Kurir.rs/MFA Iran/A.V.)