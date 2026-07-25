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Iransko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da najoštrije osuđuje, kako tvrdi, napad Ukrajine na iranski trgovački brod u Kaspijskom moru, u kojem je, prema navodima Teherana, poginuo jedan mornar.

Iranske vlasti ocenjuju da je reč o "očiglednom aktu agresije" i upozoravaju da zadržavaju pravo da zaštite svoje nacionalne interese.

U saopštenju Ministarstva navodi se da se incident dogodio u subotu, 25. jula, kada je, prema tvrdnjama Irana, ukrajinski napad izazvao eksploziju na trgovačkom brodu i usmrtio jednog člana posade.

Teheran u saopštenju tvrdi da je napad prekršio član 2, stav 4 Povelje Ujedinjenih nacija i ocenjuje da bi mogao da dovede do dalje eskalacije sukoba i njegovog širenja izvan sadašnjeg ratišta.

1/9 Vidi galeriju Američki napad na Iran Foto: Printscreen/X/OSINTdefender

Iransko Ministarstvo takođe navodi da napad predstavlja deo, kako tvrdi, kontinuiranog neprijateljskog odnosa Ukrajine prema Islamskoj Republici Iran. U saopštenju se ističe da Iran sebe ne smatra stranom u ratu između Rusije i Ukrajine i poziva međunarodnu zajednicu da osudi napad na trgovački brod.

Dalje se navodi da bi, prema stavu Teherana, države koje se zalažu za mir i bezbednost trebalo da osude ovaj događaj i pozovu odgovorne na odgovornost.

Na kraju saopštenja, iransko Ministarstvo poručuje da Iran, u skladu sa međunarodnim pravom, zadržava pravo da zaštiti svoju bezbednost i nacionalne interese. Takođe se navodi da će, prema stavu Teherana, odgovornost za posledice snositi politički i vojni saveznici Ukrajine.

Zelenski: Gađali smo ruske ratne brodove

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski prethodno je saopštio da su ukrajinske snage izvele udare na ruski ratni brod i druga plovila u Kaspijskom moru, za koja tvrdi da su korišćena za transport vojnog tereta povezanog sa Iranom.