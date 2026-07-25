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Ukrajinske odbrambene snage prvi put su uništile novi ruski višecevni raketni sistem Sarma, koji se smatra ruskim odgovorom na američki HIMARS, tokom velikog mehanizovanog napada u Donjeckoj oblasti, saopštila je 25. jula brigada Azov iz sastava 1. korpusa Nacionalne garde Ukrajine.

Prema navodima ukrajinske strane, sistem je uništen tokom četvoročasovne ruske ofanzive na pravcu Dobropilja 22. jula, u kojoj su učestvovali delovi 8. i 41. kombinovane armije, kao i 90. tenkovske divizije.

Snimak koji je objavio Azov, a analizirao portal Militarnji, prikazuje trenutak kada je lanser Sarma pogođen bespilotnom letelicom sa fiksnim krilima nakon što je raspoređen kao vatrena podrška ruskom napadu.

Desetine oklopnih vozila krenule u proboj

Prema tvrdnjama brigade Azov, ruske snage angažovale su desetine oklopnih vozila, kamiona i specijalne vojne tehnike u pokušaju da probiju ukrajinsku odbranu kod sela Šahove. Napad je istovremeno izveden iz pravca Novoekonomičnog i Vozdviženke.

Ruske snage su, kako se navodi, koristile i dronove Gerbera i Lancet kako bi ometale ukrajinske vazdušne operacije, dok je mehanizovana kolona bila podržana raketnom artiljerijom dugog dometa.

1/15 Vidi galeriju ruska vojska Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Shutterstock, Printskrin društvene mreže

Ukrajinska vojska tvrdi da su inženjerijske prepreke, koordinisana upotreba dronova, artiljerije, taktičke avijacije i napadi na rečne prelaze sprečili ruske jedinice da ostvare svoje ciljeve.

U operaciji su, prema navodima Azova, učestvovali pripadnici Nacionalne garde, specijalne jedinice Alfa Službe bezbednosti Ukrajine (SBU), Snaga za bespilotne sisteme, Ratnog vazduhoplovstva Ukrajine, jedinice Feniks Državne granične službe, kao i druge formacije Oružanih snaga Ukrajine.

Uništen novi sistem Sarma, ruski odgovor na HIMARS

Ukrajinska vojska tvrdi da je u borbama uništeno sedam tenkova, šest borbenih oklopnih vozila, jedan višecevni raketni bacač BM-21 Grad, jedan sistem Sarma, tri specijalna vojna vozila i 47 lakih vozila. Takođe navodi da su poginula 123 ruska vojnika, dok je 29 ranjeno.

Portal Militarnji identifikovao je uništeni lanser kao Sarma MLRS, novi ruski raketni sistem kalibra 300 milimetara razvijen u okviru programa Kama kao lakša alternativa sistemu Tornado-S.

Sarma se smatra ruskim pokušajem razvoja pokretnijeg višecevnog raketnog sistema po uzoru na američki HIMARS. Ruski državni mediji prvi put su ga predstavili javnosti 2023. godine, dok je prvi put prikazan 2025. u fabrici Motovilihinski zavodi.

Sistem je postavljen na četvoroosovinsku šasiju KamAZ-63501 sa oklopljenom kabinom i poseduje šest lansirnih cevi, za razliku od Tornada-S koji ima 12. Time je masa vozila smanjena za gotovo 10 tona, uz zadržavanje mogućnosti ispaljivanja vođenih i nevođenih raketa kalibra 300 milimetara.