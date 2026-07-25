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Više osoba povređeno je nakon što je automobil uleteo među ljude koji su učestvovali u šetnji u okviru Parade ponosa u Berlinu. Zbog incidenta manifestacija je odmah prekinuta.

Nesreća se dogodila oko 22 časa u blizini parka Tirgarten, kada je jedno vozilo iz za sada neutvrđenih razloga ušlo među okupljene. Policija je potvrdila da je došlo do incidenta, ali još nije saopšten tačan broj povređenih niti uzrok događaja.

Jedan očevidac izjavio je da je video belo vozilo, najverovatnije kombi, koje je velikom brzinom uletelo u park Tirgarten. Nakon toga aktiviran je protokol za masovni prijem povređenih, a na teren su upućene brojne ekipe hitnih službi. Prema dostupnim informacijama, na mestu događaja angažovana su 44 pripadnika hitnih službi, uz dodatne ekipe lekara i vozila Hitne pomoći.

Nedugo posle incidenta organizatori Parade ponosa doneli su odluku da prekinu manifestaciju. Na velikom ekranu kod Brandenburške kapije pojavila se poruka „Evakuacija“, nakon čega je i putem Instagrama upućen poziv učesnicima da mirno i organizovano napuste prostor.