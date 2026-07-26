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Napad je usledio dan nakon što je predsednik Volodimir Zelenskiupozorio da bi ruske snage mogle da izvedu još jedan masovni raketni udar na ukrajinsku prestonicu.

1/3 Vidi galeriju Ruski napad na Kijev - 26. jul 2026. godine Foto: X printscreen

Prema izveštačima "Kijev independenta" sa lica mesta, više eksplozija odjeknulo je u Kijevu u 00:23 sata po lokalnom vremenu. Tokom napada iznad jednog dela grada mogao se videti veliki požar.

Gradonačelnik Kijeva, Vitalij Kličko saopštio je da su ostaci rakete pali na stambenuzgraduod 18 spratova u Ševčenkovskom okrugu, izazvavši požar između sedmog i osmog sprata. Još jedan požar izbio je na za sada nepreciziranoj "nestambenoj lokaciji" u Solomjanskom okrugu.

Neposredno pre eksplozija, Ratno vazduhoplovstvo Ukrajine upozorilo je na pretnju od balističkih raketa koje su se kretale ka glavnom gradu.

Ukrajinska Državna služba za vanredne situacije kasnije je saopštila da su požari zabeleženi u Desnjanskom, Ševčenkovskom i Solomjanskom okrugu Kijeva i da su u međuvremenu ugašeni. Tokom napada zapalilo se više automobila, jedan nestambeni objekat, kao i napuštena četvorospratna zgrada.

Prema prvim informacijama, u napadu nije bilo žrtava. Razmere pričinjene materijalne štete za sada nisu u potpunosti poznate. Napad je usledio samo dan nakon što je Zelenski upozorio da Moskva planira velike raketne udare na Kijev u narednih 48 sati.

- Na osnovu naših obaveštajnih podataka i informacija koje dobijamo od partnera, znamo da su Rusi pripremili rakete za novi masovni napad na Ukrajinu... Imamo preliminarne informacije da bi to moglo da se dogodi u narednih 48 sati - rekao je Zelenski u svom večernjem obraćanju.