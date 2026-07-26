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Berlinska policija objavila je javnu potragu za muškarcem osumnjičenim za teroristički napad izvršen tokom Parade ponosa (CSD).

Veruje se da je 21-godišnji Abdul B. u subotu oko 22 časa vozilom povredio više ljudi u blizini parka Tirgarten. Jedna žena je od zadobijenih povreda preminula, prenosi Bild. Policija je objavila i opis muškarca za kojim traga nakon napada.

Reč je o muškarcu vitke građe, visokom oko 190 centimetara, sa crnom kosom. U vreme napada navodno je nosio crni duks sa kapuljačom i bele pantalone.

Iz policije su upozorili građane da ne prilaze osumnjičenom ukoliko ga primete, jer bi mogao da bude naoružan i opasan, već da odmah pozovu broj za hitne slučajeve 110.

- Muškarac je poznat policiji i pripada islamističkim krugovima u Berlinu - izjavio je portparol policije Florijan Nat.

Osumnjičeni je navodno u maju ove godine pušten iz vaspitno-popravne ustanove. Za sada nije potvrđeno da li je upravo on upravljao vozilom. U blizini mesta napada policija je pronašla i zaplenila prazan, teško oštećen automobil.