ON JE OSUMNJIČEN ZA NAPAD NA GEJ PARADU U BERLINU: Kolima GAZIO okupljene, poznat policiji odranije i pripada VEOMA OPASNOJ GRUPI! (VIDEO)
Berlinska policija objavila je javnu potragu za muškarcem osumnjičenim za teroristički napad izvršen tokom Parade ponosa (CSD).
Veruje se da je 21-godišnji Abdul B. u subotu oko 22 časa vozilom povredio više ljudi u blizini parka Tirgarten. Jedna žena je od zadobijenih povreda preminula, prenosi Bild. Policija je objavila i opis muškarca za kojim traga nakon napada.
Reč je o muškarcu vitke građe, visokom oko 190 centimetara, sa crnom kosom. U vreme napada navodno je nosio crni duks sa kapuljačom i bele pantalone.
Iz policije su upozorili građane da ne prilaze osumnjičenom ukoliko ga primete, jer bi mogao da bude naoružan i opasan, već da odmah pozovu broj za hitne slučajeve 110.
- Muškarac je poznat policiji i pripada islamističkim krugovima u Berlinu - izjavio je portparol policije Florijan Nat.
Osumnjičeni je navodno u maju ove godine pušten iz vaspitno-popravne ustanove. Za sada nije potvrđeno da li je upravo on upravljao vozilom. U blizini mesta napada policija je pronašla i zaplenila prazan, teško oštećen automobil.
Policija poziva građane koji imaju informacije o tome gde se Abdul B. nalazi da se jave putem policijskog portala za dojave ili u najbližoj policijskoj stanici.
(Kurir.rs/Bild)