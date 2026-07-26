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Nertil Refit Buzi (35) koji je u petak u selu Vidište kod Roskovca u Albanijiubio bivšeg tasta Kostu (58) i taštu Lelu (51), a potom njihovu ćerku i svoju nekadašnju verenicu Rozalindu oteo, tražio je od policajca "da čuva njegovu dragu" pre nego što je sebi oduzeo život.

Nakon što je objavljen snimak na kojem se vidi trenutak kada je Nertil pušta Rozalindu da izađe iz vozila u kojem ju je držao zatočenu, saznali su se detalji pregovora između policije i osumnjičenog koji su trajali satima.

Prema navodima medija, Nertil je kada je oslobodio Rozalindu, od policajca zatražio da se pobrine za nju i zahtevao da mu se ne približava, jer će u suprotnom izvršiti samoubistvo.

Nakon što je policajac odveo devojku nekoliko metara dalje na bezbedno, vratio se kako bi pokušao da ubedi Nertila da odbaci oružje i preda se. Međutim, Nertil je insistirao da se policajac udalji, upozorivši ga da će, ukoliko mu se približi, izvršiti samoubistvo, što je na kraju i učinio.

Policajac Mariglen Korovešaj koji je satima pregovarao sa Nertilom da pusti Rozalindu na slobodu i preda se, molio je Nertila da devojku ne povredi. Međutim, Nertil je rekao da Rozalindu neće pustiti, upozoravajući policajca da mu ne prilazi.

Korovešaj je pokušavao da ga ubedi da Rozalindu pusti da izađe iz vozila.

- Sve ćemo rešiti zajedno. Dođi sa mnom - govorio mu je policajac, a Nertil je u jednom trenutku popustio.

- Dođi i uzmi devojku. Tebi je poveravam... - rekao je, a potom je Rozalindu pustio da izađe iz vozila

U tom trenutku načelnik policije u Roskovecu prišao je i poveo Rozalindu nekoliko metara dalje od osumnjičenog, a zatim se ponovo vratio kako bi pokušao da ga ubedi da se preda.

- Sve će se rešiti. Spusti oružje i pođi sa mnom - govorio je policajac.

Buzi mu je na to odgovorio da se skloni.

- Odlazi sa njom. Idi. Ja ću ostati ovde! Ne prilazi ili ću se ubiti! - rekao je Nertil, koji je na kraju i sebi presudio.

Podsetimo, drama koja je potresla čitav region dogodila se juče i trajala je gotovo 12 sati. Zločinu je navodno prethodila svađa oko velike količine novca koju je Nertil, dok je živeo u inostranstvu, slao Rozalindi, sa kojom je bio u vezi devet godina pre nego što su se rastali. U petak, u zoru, oko 5 sati, upao je u kuću Rozalindinih roditelja - oca Koste Plake i majke Beleri, poznatije kao Lela.

Nedugo nakon što je upao unutra pucao je u Kostu i Lelu koji su se u tom trenutku spremali za posao. Kosta je ostao na licu mesta mrtav dok je Lela i dalje davala znakove života. Tada je Nertil ščepao Rozalindu i ugurao je u vozilo, nakon čega je krenuo da beži prema susednom selu Kurje.

Dok je Hitna pomoć Lelu u teškom stanju prevozila u bolnicu, policija je jurila za Nertilom koji je sa Rozalindom bežao u kolima. Usledila je gotovo 12 sati duga talačka kriza, koja je okončana Nertilovim samoubistvom.