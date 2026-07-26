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izbori su u oktobru

izbori su u oktobru

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Flavio Bolsonaro dobio je podršku argentinskog predsednika Havijera Mileja i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, iako bi carine koje je uvela administracija Donalda Trampa mogle da zakomplikuju njegov put ka predsedničkoj funkciji.

Flavio Bolsonaro, sin bivšeg brazilskog predsednika Žaira Bolsonara, zvanično je u subotu potvrđen kao kandidat Liberalne stranke svog oca za predsedničke izbore, na kojima će se suprotstaviti aktuelnom predsedniku Luizu Inasiju Luli da Silvi.

Havijer Milej Foto: Rodrigo Abd/AP

- Bolsonarova krv teče ovde - poručio je na stranačkoj konvenciji u Sao Paulu.

Njegov otac osuđen je na 27 godina zatvora zbog organizovanja zavere za državni udar nakon poraza od Lule na predsedničkim izborima 2022. godine.

Predsednički izbori u Brazilu zakazani su za 4. oktobar. Ukoliko nijedan kandidat ne osvoji apsolutnu većinu glasova u prvom krugu, drugi krug biće održan 25. oktobra.

1/7 Vidi galeriju Flavio Bolsonaro, sin bivšeg predsednika Brazila, Žaira Bolsonara Foto: Isaac Fontana/EFE, Ettore Chiereguini/AP

Podrška Mileja i Netanjahua

Mlađi Bolsonaro još nema kandidata za potpredsednika niti podršku stranaka političkog centra, a izostanak vodećih političkih ličnosti sa subotnje stranačke konvencije ukazao je na njegove teškoće u formiranju šireg saveza protiv Lule uoči oktobarskih izbora.

Benjamin Netanjahu Foto: ABIR SULTAN/EPA

Ipak, dobio je podršku argentinskog predsednika Havijera Mileja, koji je javno podržao njegovu predsedničku kandidaturu.

- Čvrsto verujem da ne postoji niko drugi ko je sposoban da okonča opasnost koju Lula predstavlja za Brazil - rekao je Milei, koji je prisustvovao stranačkoj konvenciji.

Bolsonaro je prikazao i kratku video-poruku podrške izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.

1/9 Vidi galeriju Žair Bolsonaro Foto: EPA / Joedson Alves, EVARISTO SA / AFP / Profimedia, EPA / Joedson Alves

Bolsonarova kampanja suočava se sa izazovima

Flavio Bolsonaro je u međuvremenu uspostavio bliske veze sa američkim konzervativcima i administracijom Donalda Trampa. U maju je na društvenim mrežama objavio fotografije nastale u Ovalnom kabinetu tokom susreta sa američkim predsednikom.

Međutim, Trampova administracija je od tada uvela nove carine na brazilski izvoz, koje dostižu i do 37,5 odsto.

Luiz Inasio Lula da Silva, predsednik Brazila Foto: EPA/Andre Borges

Prema anketi objavljenoj u petak, Lula bi u mogućem drugom krugu pobedio Flavija Bolsonara rezultatom 48 prema 43 odsto. Istraživanje sprovedeno u junu takođe je pokazalo prednost Lule - 47 prema 43 odsto.