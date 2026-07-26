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Hiljade ljudi potražilo je utočište u skloništima u Francuskoj i Španiji u nedelju, nakon što su šumski požari primorali više od 300.000 ljudi da napuste svoje domove i smeštaj tokom odmora, piše "Gardijan".

Požari su uništili kuće, izazvali masovno raseljavanje stanovništva i pokrenuli jednu od najvećih civilnih evakuacija u mirnodopskim uslovima ikada sprovedenih u Francuskoj, dok veliki požari i dalje besne u obe zemlje.

Jedna osoba je poginula na istoku Španije, a nove evakuacije naređene su u okolini francuskog grada Bordoai španske prestonice Madrida, dok su vlasti upozorile da predstoji još jedna teška noć.

1/11 Vidi galeriju Požari u Francuskoj i Španiji - 26. jul 2026. godine Foto: RAUL SANCHIDRIAN/EFE, MANUEL BRUQUE/EFE

Porodice su spavale na poljskim krevetima u izložbenim halama i sportskim dvoranama nakon što su pobegle od zidova dima i plamena koji su se širili kroz šume i turistička područja, ostavljajući stanovnike i turiste u neizvesnosti da li će moći da se vrate svojim kućama i smeštajima.

Prema podacima vatrogasne službe departmana Žirondau Francuskoj, požar je stvorio retki oblak "pirokumulonimbusa", koji je formirao sopstvene vetrove i vrtloge i učinio vatrenu stihiju "nepredvidivom i nemogućom za kontrolu", izjavio je kapetan vatrogasaca Nikola Braz.

1/16 Vidi galeriju Požari u Francuskoj - 25. jul. 2026. godine Foto: LOIC MARTIN / HANDOUT/LANDES PREFECTURE, DAMIEN REMBERT / HANDOUT/SDIS33

U međuvremenu, španske vlasti naredile su nove evakuacije u blizini Toleda, jugozapadno od Madrida. Španija je proglasila vanredno stanje na nacionalnom nivou, prvi put u istoriji zemlje zbog šumskog požara.

Evakuacije u Francuskoj predstavljaju "verovatno" najveću mirnodopsku evakuaciju koju je ta zemlja ikada sprovela, izjavio je francuski ministar unutrašnjih poslova.

Stotine vatrogasaca rade na obuzdavanju požara, koji su dodatno podstaknuti dugotrajnim toplotnim talasima i klimatskom krizom, ali za sada nisu uspeli da zaustave njihovo širenje.

Francuska vlada pozvala je vojsku u pomoć i rasporedila 1.500 vojnika, dok je istovremeno hitno obezbedila 1,5 miliona zaštitnih maski kako bi pomogla ljudima da se zaštite od udisanja dima.

1/6 Vidi galeriju Požari u Španiji i Francuskoj Foto: Thibaud MORITZ / AFP / Profimedia, ALBIT / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Prema podacima francuskih vlasti, oko 220.000 ljudido sada je evakuisano zbog glavnog šumskog požara koji besni na jugozapadu Francuske i koji ugrožava područje grada Bordoa.

Najnovije evakuacije sprovedene su u selima oko Bordoa, dok je 60 kilometara glavnog auto-puta A63 od Bordoa prema španskoj granici zatvoreno zbog požara, saopštile su regionalne vlasti.

Desetine hiljada ljudi dodatno su evakuisane zbog drugih požara u Francuskoj i centralnoj Španiji.

Vlasti u francuskom regionu Žironda, gde se nalazi Bordo, izdale su tokom noći naređenja za evakuaciju još pet naselja, uključujući i neka područja na prilazima gradu.