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Potpredsednik SAD, Džej Di Vens i načelnik Združenog generalštaba američke vojske general Dan Kejn izrazili su zabrinutost zbog mogućnosti eskalacije rata u Iranu, dok je predsednikDonald Tramp razmatrao tu opciju tokom sastanka u Beloj kući u petak, navode izvor upoznat sa situacijom i jedan američki zvaničnik za CNN.

U petak uveče Sjedinjene Američke Države delovale su kao da su obustavile svoju kampanju bombardovanja Irana, nakon gotovo dve nedelje uzastopnih noćnih napada. Vojne operacije su "na čekanju", rekao je za CNN izvor iz Ministarstva odbrane u subotu.

U petak je Kejn posebno izrazio zabrinutost zbog zaliha američke municije i drugih mogućih negativnih posledica, prema navodima izvora. Jedan od izvora rekao je da je Kejn Trampu i američkoj vojsci saopštio da bi mogli da sprovedu opcije koje su im na raspolaganju i da budu uspešni, ali je zatim upozorio na moguće posledice.

1/10 Vidi galeriju Džej Di Vens i Donald Tramp Foto: AP Susan Walsh, AP Alex Brandon, AP Kevin Lamarque

Zabrinutost u vezi sa zalihama oružja bila je samo jedna od mnogih tema koje su iznete pred Trampa tokom sastanka, navela su oba izvora.

Za sada nije jasno da li su zabrinutost zbog zaliha municije ili upozorenja o mogućoj eskalaciji bili glavni razlozi zbog kojih su SAD napravile pauzu posle uzastopnih noći napada, niti da li će se ta pauza nastaviti.

- Predsednik Tramp je oduvek dosledno govorio da preferira diplomatsko rešenje, ali i dalje zadržava sve opcije ukoliko Iran nastavi terorističke aktivnosti u (Ormuskom) moreuzu ili protiv saveznika - rekao je direktor za komunikacije Bele kuće Stiven Čung u saopštenju.

- U kombinaciji sa uspešnim sankcijama koje su osakatile iransku ekonomiju i 13 uzastopnih dana napada na vojne ciljeve kao odgovor na njihovu ponovljenu agresiju, bilo bi mudro da Iran radi na postizanju dogovora putem pregovora. U suprotnom, znaju šta će se dogoditi.

1/6 Vidi galeriju Iranci nose transparente: "Ubij Trampa" Foto: Vahid Salemi/AP, ATTA KENARE / AFP / Profimedia, Hossein Beris/MEI / Sipa Press / Profimedia

Ovo se događa u trenutku kada ključne američke zalihe oružja ostaju značajno iscrpljene i mogle bi biti dodatno opterećene ukoliko se napadi na Iran nastave, kako je CNN ranije izvestio.

Obraćajući se novinarima nakon sastanka sa članovima vlade i najvišim savetnicima u petak, Tramp je naglasio da američki zvaničnici aktivno pregovaraju sa Iranom, ali je takođe rekao da je moguće da vojska nastavi kampanju bombardovanja ili da je "pojača". Tvrdio je da Iran u tekućim pregovorima deluje "ozbiljnije".

Do petka popodne, Trampova administracija još je razmatrala kako bi potencijalna eskalacija izgledala, prema izvoru upoznatom sa situacijom. Zalivske zemlje pozvale su na uzdržanost u nedavnim razgovorima sa zvaničnicima administracije, ali su priznale da SAD imaju jedinstvene sposobnosti koje bi mogle da iskoriste za eskalaciju sukoba ukoliko to odluče, rekao je izvor.

1/15 Vidi galeriju Ispraćaj kovčega sa telom ubijenog iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija iz iračkog grada Karbale Foto: Khalil Hamra/AP

Čak i nakon što je Tramp ove nedelje rekao da razmatra veliki napad na Iran, on je privatno naložio svojim pregovaračima da "nastave razgovore", prema izvoru upoznatom sa situacijom.

To pokazuje kako se predsednik suočava sa ograničenjima vojnih opcija za eskalaciju, osim slanja američkih trupa na teren.

Malo ljudi iz Trampovog najužeg kruga, kao i iz Pentagona, verovalo je da bi predsednikove opcije za eskalaciju dovele do rezultata koje je želeo, navodi više izvora.

CNN je takođe izvestio da su Kejn i drugi vojni lideri, pre početka rata, upozoravali Trampa da bi dugotrajna vojna kampanja mogla da utiče na američke zalihe oružja.

1/7 Vidi galeriju Donald Tramp, predsednik SAD-a. Foto: JIM LO SCALZO / POOL/EPA POOL

- Američka vojska je najmoćnija na svetu i poseduje sve što joj je potrebno da izvrši zadatke u vreme i na mestu koje predsednik odredi - rekao je portparol Pentagona Šon Parnel u izjavi za CNN.