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U dokumentu od 39 strana pod nazivom "BESA", koji je predsednik albanske vlade Edi Rama juče predao svojim saradnicima na sastanku poslaničke grupe i kabineta, navodi se da je reč o Strateškom dokumentu za preokret u četvrtom mandatu vlasti.

Televizija Top Channel objavila je sadržaj ovog dokumenta, koji prema Raminim rečima definiše dijagnozu stanja, cilj, sposobnosti koje vlast mora da izgradi, mehanizme sprovođenja, arhitekturu odgovornosti, prvi test i način merenja rezultata.

- Ovo nije sektorski program, administrativni pravilnik niti komunikacioni dokument - navodi se u tekstu.

1/7 Vidi galeriju Edi Rama Foto: EPA/GEORGE VITSARAS, EPA Georgi Licovski, EPA MARTIN DIVISEK

- Dokument je namenjen vladi, administraciji i našoj političkoj porodici, ali njegovi principi i mehanizmi moraju da budu predstavljeni i javnosti, profesionalnim zajednicama, civilnom društvu, univerzitetima i mlađoj generaciji. Njegova primena ne meri se usvajanjem teksta, već promenom načina na koji se odluke donose, objašnjavaju, sprovode i ispravljaju.

Predloženi instrumenti ne preklapaju se sa ulogama institucija. Javne konsultacije, procena regulatornog uticaja i planovi učinka već postoje. "BESA" ih objedinjuje u jedinstveni standard poverenja i zahteva da svaka nova obaveza zameni, objedini ili pojednostavi neku postojeću proceduru - navodi se dalje u dokumentu.

Albanci Foto: Robert ATANASOVSKI / AFP / Profimedia

BESA navodi 7 sposobnosti pouzdane vlasti koje socijalisti treba da slede u ovom mandatu:

Slušanje – institucije razumeju društvo pre nego što nezadovoljstvo preraste u krizu.

Dokazivanje – svaka strateška odluka zasniva se na proverljivim dokazima.

Objašnjenje – transparentnost se ne završava objavljivanjem informacija, već mora dovesti do njihovog razumevanja.

Briga – održavanje i kvalitet usluga imaju jednaku težinu kao i nova ulaganja.

Merenje – administracija ne meri samo aktivnosti, već i promene u životu građana.

Učenje – greška se pretvara u znanje i ne ponavlja se kao institucionalna navika.

Predviđanje – rizik se prepoznaje dok je još samo signal, a ne tek kada preraste u krizu.