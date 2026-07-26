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Kremlj je odbacio predlog kazahstanskog predsednika Kasima-Žomarta Tokajeva da Rusija i Ukrajina zamrznu rat i vrate se pregovorima.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da je, "s obzirom na stav Kijeva, zamrzavanje kao takvo nemoguće".

- Postoji glavni uslov za nas, moramo postići svoje ciljeve - rekao je Peskov, odgovarajući na predlog Tokajeva iznet tokom sastanka sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u Omsku.

Na pitanje kako je Vladimir Putin reagovao na reči kazahstanskog predsednika, Peskov je rekao sledeće:

- Naravno da je reagovao. Detaljno mu je ispričao sve o specijalnoj vojnoj operaciji - rekao je Peskov za Interfaks.

Tokajev je predložio Putinu "Istanbul 2.0"

Tokajev je izneo predlog u subotu, učestvujući sa Putinom na 22. Forumu međuregionalne saradnje između Rusije i Kazahstana u sibirskom gradu Omsku.

- Ako smem da izrazim svoje skromno mišljenje, pošto su me pitali, možda je vreme da zamrznemo ovaj sukob i vratimo se na istanbulsku formulu 2.0 - rekao je Tokajev, što je, kako se može videti na snimku, prilično šokiralo Putina.

Kazahstanski predsednik je rekao da bi uz bezbednosne garancije velikih sila, uključujući Rusiju, mir mogao biti na putu.

- Ovo mora da prestane - rekao je Tokajev, dodajući da mladi Rusi i Ukrajinci ginu u ratu i da sukob koristi protivnicima obe zemlje. Takođe je naglasio da ne želi da bude posrednik između Moskve i Kijeva.

Rusija i Ukrajina su održale razgovore u Istanbulu ubrzo nakon početka ruske invazije 2022. godine, a razgovori su ponovo održani 2025. godine, ali bez sporazuma o okončanju rata.

Peskov tvrdi da bi borbe mogle odmah da prestanu

Peskov je tvrdio da bi borbe mogle da prestanu "do kraja dana" ako Kijev prihvati ruske uslove. Dodao je da su ti uslovi predstavljeni pre dve godine u Putinovom govoru u ruskom Ministarstvu spoljnih poslova.

Dmitrij Peskov Foto: EPA-EFE/VALERIY SHARIFULIN/SPUTNIK/KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT

Rusija zahteva da se ukrajinske snage potpuno povuku iz Donjecke, Luganske, Hersonske i Zaporoške oblasti, koje je Moskva proglasila delom Rusije, i da se Ukrajina javno odrekne namere da se pridruži NATO-u. Kijev odbacuje ove zahteve i smatra rusku aneksiju ukrajinskih teritorija nezakonitom.